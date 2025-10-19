Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бивш футболист на Реал Мадрид получи мозъчен удар

Бивш футболист на Реал Мадрид получи мозъчен удар

19 Октомври, 2025 21:41 403 1

  • реал мадрид-
  • ройстон дренте-
  • мозъчен удар

Нидерландският футболист се оттегли от футбола през 2023 година

Бивш футболист на Реал Мадрид получи мозъчен удар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившото крило на Реал Мадрид и Фейенорд Ройстон Дренте е бил приет в болница, след като е получил мозъчен удар, заявиха бивши негови съотборници, цитирани от Ройтерс.

"Той получава добри грижи и е в добри ръце", написаха приятелите му. "Семейството на Ройстон иска спокойствие и уединение по време на този труден период, като му осигуряват необходимата подкрепа", добавиха приятелите му пред агенцията.

38-годишният Дренте се оттегли от футбола през 2023 година, като е играл в Англия още за Евертън, Рединг и Шефилд Уензди, припомня БТА.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    0 0 Отговор
    Ваксиниран? Що не пишат при подобни странни случаи с млади, здрави хора, дали са ваксинирани ЗА Ковид?

    21:51 19.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ