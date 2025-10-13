Новини
Прощаваме се с легендата на Левски Добромир Жечев в сряда, 15 октомври

13 Октомври, 2025 16:50 858 0

Големият бранител ни напусна на 82-годишна възраст на 12 октомври 2025 година.

От ПФК Левски обявиха, че поклонението пред легендата на клуба и националния отбор Добромир Жечев ще се състои в сряда (15 октомври) в столичния храм "Свети Седмочисленици", предаде БНР.

"Левскари, поклонението пред тленните останки на Добромир Жечев ще бъде на 15 октомври, сряда, в 12:30 часа в храм “Свети Седмочисленици” в София.

В предверието на клубния музей пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ пък ще бъде обособено място, където всеки може да отдаде своята почит към легендата на „синия“ клуб и българския футбол. Книгата за съболезнования ще бъде там утре (14 октомври) от 10:00 до 19:00 часа, а в сряда ще бъде предадена на близките на Добромир Жечев", написаха на сайта на клуба.


