Отиде си олимпийски шампион, останал в историята с уникално постижение

Олимпийският шампион в спортната гимнастика Александър Дитятин е починал на 68 години, съобщават руските медии. Според неофициална информация причината за смъртта е остра сърдечна недостатъчност.

Дитятин е единственият в историята гимнастик, спечелил медали във всички дисциплини в рамките на една Олимпиада. Постига го на Игрите в Москва през 1980 година, когато грабва три златни отличия, четири сребърни и един бронзов медал. С този резултат той влиза и в книгата с рекордите на Гинес.

Дитятин има и 7 златни медала от световни първенства (1979, 1981). След края на активната си спортна кариера Дитятин става треньор, като работи до 1995 година. През 2004-а е включен в Международната зала на гимнастическата слава.