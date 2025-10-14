Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Отиде си олимпийски шампион, останал в историята с уникално постижение

14 Октомври, 2025 18:59

  • александър дитятин-
  • олимпийски шампион-
  • спорт-
  • олимпиада-
  • починал-
  • сърдечна недостатъчност

Дитятин е единственият в историята гимнастик, спечелил медали във всички дисциплини в рамките на една Олимпиада

Отиде си олимпийски шампион, останал в историята с уникално постижение - 1
Павел Ковачев

Олимпийският шампион в спортната гимнастика Александър Дитятин е починал на 68 години, съобщават руските медии. Според неофициална информация причината за смъртта е остра сърдечна недостатъчност.

Дитятин е единственият в историята гимнастик, спечелил медали във всички дисциплини в рамките на една Олимпиада. Постига го на Игрите в Москва през 1980 година, когато грабва три златни отличия, четири сребърни и един бронзов медал. С този резултат той влиза и в книгата с рекордите на Гинес.

Дитятин има и 7 златни медала от световни първенства (1979, 1981). След края на активната си спортна кариера Дитятин става треньор, като работи до 1995 година. През 2004-а е включен в Международната зала на гимнастическата слава.

Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    2 6 Отговор
    дано скоро да се оправи човека

    19:01 14.10.2025

  • 2 Игрите в Москва

    5 8 Отговор
    Нормално е. Всички съдии са гласували с калашник насочен в слепоочието им.

    Коментиран от #3

    19:02 14.10.2025

  • 3 А СЯ Е НОРМАЛНО С ПАЧКИ

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Игрите в Москва":

    ДА СЕ НАСОЧВА ГЛАСУВАНЕТО,

    19:07 14.10.2025

  • 4 отторвался

    1 1 Отговор
    трамп

    19:24 14.10.2025

