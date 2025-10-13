Новини
Вечното дерби Левски - ЦСКА е на 8 ноември, събота, от 15:00 часа

13 Октомври, 2025 19:20 457 2

  • цска-
  • левски-
  • първенство-
  • дерби-
  • футбол

БФС пусна програмата до края на първата половина на редовния сезон

Вечното дерби Левски - ЦСКА е на 8 ноември, събота, от 15:00 часа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви дните и часовете на мачовете до края на първата половина от редовния сезон, предаде Топспорт.

Впечатление прави Вечното дерби на България между Левски и ЦСКА, което е част от 15-ия кръг и ще се играе в събота (8 ноември) от 15:00 часа.

В 14-ия кръг също има дерби, което е между пловдивските Локомотив и Ботев. Съперниците ще играят на стадион "Локомотив" в парк "Лаута" в събота (1 ноември) от 14:45 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Специалиста

    0 0 Отговор
    Любопитно ми е дали всички национали ще са се възстановили за дербитата след боя от турци и испанци.

    20:01 13.10.2025

  • 2 ЦСКА като шампион 30 пъти на България

    1 0 Отговор
    Трябваше да има вечни дербита и с други отбори от страната като отбор на българската армия
    Не може да се нарече вечно щото Левски София е от 1914 година а ЦСКА е след ЦДНА

    20:21 13.10.2025

