Вечното дерби Левски - ЦСКА е на 8 ноември, събота, от 15:00 часа

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви дните и часовете на мачовете до края на първата половина от редовния сезон, предаде Топспорт.
Впечатление прави Вечното дерби на България между Левски и ЦСКА, което е част от 15-ия кръг и ще се играе в събота (8 ноември) от 15:00 часа.
В 14-ия кръг също има дерби, което е между пловдивските Локомотив и Ботев. Съперниците ще играят на стадион "Локомотив" в парк "Лаута" в събота (1 ноември) от 14:45 часа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Специалиста
20:01 13.10.2025
2 ЦСКА като шампион 30 пъти на България
Не може да се нарече вечно щото Левски София е от 1914 година а ЦСКА е след ЦДНА
20:21 13.10.2025