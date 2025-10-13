Вечното дерби Левски - ЦСКА е на 8 ноември, събота, от 15:00 часа

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви дните и часовете на мачовете до края на първата половина от редовния сезон, предаде Топспорт.

Впечатление прави Вечното дерби на България между Левски и ЦСКА, което е част от 15-ия кръг и ще се играе в събота (8 ноември) от 15:00 часа.

В 14-ия кръг също има дерби, което е между пловдивските Локомотив и Ботев. Съперниците ще играят на стадион "Локомотив" в парк "Лаута" в събота (1 ноември) от 14:45 часа.