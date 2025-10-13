Ивайло Чочев: Треньорът ще ни подготви по най-добрия начин за испанците

Полузащитникът Ивайло Чочев застана до селекционера Александър Димитров по време на официалната пресконференция преди утрешния сблъсък на България с Испания, предаде sportal.bg.

Според халфа утре е важно футболистите ни да играят като отбор и да запазят спокойствие.

“Мога да кажа от играта на Испания, че може би най-силното им качество е играта в атака, обичат да държат топката и имат силни индивидуалности. Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин, за да можем да се противопоставим.

И миналата година имахме тежки гостувания с Лудогорец. Тази година също. Когато те считат за аутсайдер и те притискат, е най-важното да играеш като отбор, да запазиш спокойствие и когато имаш шансове, защото те ще са по-малко, да успееш да се възползваш.

С футболистите и треньорския щаб се опитаме да разберем на какво се дължи този срив. Не е приятно и е недопустимо да получаваме така голове. Треньорите ясно ни казаха върху какво трябва да работим и какво да подобрим, за да избегнем тези голове.

Имахме разговор с футболистите след мача с Турция. Както само ние помежду си, така и с треньорския щаб.