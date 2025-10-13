Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ивайло Чочев: Треньорът ще ни подготви по най-добрия начин за испанците

Ивайло Чочев: Треньорът ще ни подготви по най-добрия начин за испанците

13 Октомври, 2025 22:20 518 6

  • ивайло чочев-
  • испания-
  • българия-
  • футбол

Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, подчерта полузащитникът на националния отбор

Ивайло Чочев: Треньорът ще ни подготви по най-добрия начин за испанците - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полузащитникът Ивайло Чочев застана до селекционера Александър Димитров по време на официалната пресконференция преди утрешния сблъсък на България с Испания, предаде sportal.bg.

Според халфа утре е важно футболистите ни да играят като отбор и да запазят спокойствие.

“Мога да кажа от играта на Испания, че може би най-силното им качество е играта в атака, обичат да държат топката и имат силни индивидуалности. Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин, за да можем да се противопоставим.

И миналата година имахме тежки гостувания с Лудогорец. Тази година също. Когато те считат за аутсайдер и те притискат, е най-важното да играеш като отбор, да запазиш спокойствие и когато имаш шансове, защото те ще са по-малко, да успееш да се възползваш.

С футболистите и треньорския щаб се опитаме да разберем на какво се дължи този срив. Не е приятно и е недопустимо да получаваме така голове. Треньорите ясно ни казаха върху какво трябва да работим и какво да подобрим, за да избегнем тези голове.

Имахме разговор с футболистите след мача с Турция. Както само ние помежду си, така и с треньорския щаб.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Няма какво да те подготвя треньора

    1 3 Отговор
    Излизаш на терена и се бориш, като лъв до последната минута!

    22:23 13.10.2025

  • 3 Хаха

    3 1 Отговор
    Ке паднете с 10:0 😁

    22:23 13.10.2025

  • 4 подготвил

    4 0 Отговор
    е отбора да не се срамува от двуцифрен резултат.
    Просто ще вървят напред . Не знам колко по саркстично да го напиша.

    22:35 13.10.2025

  • 5 Мнение

    5 0 Отговор
    Ти след толкова години като професионален футболист ако чакаш треньорът ти да те подготви - направо се прибирай вкъщи. Поне ще паднем само с 3:0...

    22:41 13.10.2025

  • 6 БгРеалност

    1 0 Отговор
    за гол 1, виновен защитника с но.2, за гол 2, цялата защита и вратаря, гол 3, вратарски, гол 4 ти беше виновен, гол 5 и 6 все някой виновен, но да хвърляте вината само на виктор, следкато сте виновни всичи вие, значи не сте никакъв колектив, а треньора ви не вижда своята вина за лишата подредба 2-рото полувреме, изобщо не сте колектив, това е

    23:31 13.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ