Фенербахче с трансферна бомба

14 Октомври, 2025 16:00

Начело на списъка с имена е Карим Бензема

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Проблемите с отбелязването на голове, накараха Фенербахче да потърси решение с привличането на ветерана Карим Бензема. Това стана ясно след срещата на президента на турския гранд Садетин Саран с треньора на тима Доменико Тедеско. Италианският специалист бил категоричен, че „е необходим завършващ нападател“. Начело на списъка с имена бил именно Бензема.

В момента французинът, който след два месеца ще навърши 38 години, играе за Ал-Итихад в последните 2,5 сезона, но неотдавна заяви, че иска да завърши кариерата си в Европа. Договорът му със саудитския клуб, където получава по 50 млн. евро годишно, изтича в края на сезона.

Една от основните причини, поради които Тедеско иска нов голаджия е слабата форма на Юсеф Ен-Несири, контузията на Джон Дюран и изключването на Дженк Тосун от състава.

От Фенербахче планират да се свържат с агентите му, за да изяснят ситуацията. Ако бъде получен положителен отговор, трансферът ще продължи. Ако това се случи, клубът може да се раздели с Дюран. В противен случай ще се проведат преговори с останалите имена в списъка.


