Решават Варна или София да е домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.

14 Октомври, 2025 07:46, обновена 14 Октомври, 2025 06:53 385 0

Решението следва да бъде взето на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол

Снимка: dksvolley.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След емоциите във Филипините волейболните страсти идват и у нас, предаде NOVA.

Днес се очаква да стане ясно кой град - Варна или София ще бъде един от домакините на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026-а година. На него отново ще се изправят българските "Лъвове", които знаете са втори в света.

Решението следва да бъде взето на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол.

Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки

Само преди дни Столичният общински съвет гласува отпускането на 500 хиляди лева за организацията на спортното събитие, с което до известна степен наклони везните за домакинстването.


България
