Обясниха защо ЕвроВолей 2026 не се провежда във Варна и София

14 Октомври, 2025 17:30 745 5

В едно такова събитие, самият град-домакин трябва да организира по няколко съпътстващи културни събития, а спортното събитие, в случая волейболът, да бъде "черешката на тортата" и най-важното събитие

Обясниха защо ЕвроВолей 2026 не се провежда във Варна и София - 1
Снимка: БГНЕС
След извънредно заседание на Управителния съвет на БФВолейбол беше взето решение град София да бъде домакин на мачовете от Евроволей 2026 в България.

След него президентът на федерацията Любо Ганев обясни подробно защо се е стигнало до промяната.

"Не е само финансовата част. В едно такова събитие, самият град-домакин трябва да организира по няколко съпътстващи културни събития, а спортното събитие, в случая волейболът, да бъде "черешката на тортата" и най-важното събитие", започна Ганев пред Sportal.bg.

"Да, беше разглеждан варианта с два домакина - Варна и София, но тогава имаме възможност да сменим градовете само в първата или втората фаза. В първата фаза са 5 мача в групата, но тогава, ако отидеш в първите мачове в по-малка зала, губиш ефекта от това да изиграеш 7 мача пред 12 000 фена отколкото пред 5000. Мислехме и другия вариант с 1/8-финалите и 1/4-финалите, но те са по-интересни и по принцип отиват в по-голяма зала, така че нямаше как да го направим", добави Ганев.

"Наистина сложихме всички плюсове и минуси на масата. Даже казах на Община Варна, че ще се постараем по някакъв начин някак да ги компенсираме. Ето имаме заявка от американците да дойдат на подготовка преди Европейското и да изиграем няколко приятелски мача, може да ги кача на самолета двата отбора и да отидат да играят във Варна, защото ние не трябва да си губим тези отношения. Винаги сме били в перфектни отношения, но в момента интересът е огромен."

"В момента интересът е огромен. За 2027-а за Волейболната Лига на нациите (VNL), на която сме домакини, и петте общини, в които има големи зали - Пловдив, Варна, Русе, Бургас и София, са заявили интерес. И ти пак трябва да избереш една. Първо, аз съм радостен, че вече самите общини почнаха да виждат, че волейболът е един продукт и да искат да са домакини на този продукт."

"Няма да крия, че когато ходих при кмета на Варна, за да му представя какво бих искал от него и какво ние бихме предложили, там му направихме разпечатка, че от 2023-а на Европейското са влезли над 7 милиона евро директни приходи. Това са приходите само от хотели, ресторанти и таксита, които са използвали феновете. Не говоря за рекламния ефект и медийното отразяване, което оставям на страна. Същото ще бъде и в София, даже цените преди 3 години бяха други, тоест ще бъде и повече. Имайки предвид, че ще дойдат само близо 3000 фена от Полша, които пътуват навсякъде всяка година."

"Така че, ние трябваше да вземем това решение. Дори един от колегите в УС се шегуваше с "Абе, такива да са ни проблемите, само да се чудим в кой град да играем." Не мога да кажа, че е било битка, но беше тежко решение за нас, но мисля, че за волейболът ще бъде най-добре."

"Сега ходя много по общини, компании и предприятия заради еуфорията. Хубавото е, че има какво да предложим. За това казвам, че търся партньори, защото думата "спонсор" не я харесвам. Искаме всичко да е "уин-уин" и самите компании да асоциират техните брандове и продукти с продукта волейбол и заедно да растем. И самите общини да искат да са домакини на събитията, които правим. И медиите да ни отразяват, защото каквото и да сме направили, ако никой не го е видял и разбрал, все едно нищо не сме направили. И не на последно място това са феновете, на които да създадем най-комфортните условия. И утре, при положение, че се е появил този шанс, ако не го бяхме направили, хората щяха да кажат: "Чакай сега, направихте така, че над 50 000 не могат да гледат.""

"Грехота е след тази атмосфера след Манила първите домакински мачове, които този отбор ще изиграе на родна земя пред родна публика, и ти да лимитираш феновете. Аз съм сигурен, че взехме най-доброто решение. Да, всеки си каза мнението за плюсовете и минусите, но го взехме с много голямо мнозинство. Както казах, ние сме националния отбор на България и имаме нужда от феновете, защото само заедно - отборът, щабът, феновете и ние като федерация може да постигнем големите цели, които минават през участие на това първенство", завърши Ганев пред Sportal.bg.


