Каратанчева отпадна в първия кръг в Мексико

14 Октомври, 2025 08:53, обновена 14 Октомври, 2025 08:56 363 0

Българката отстъпи на Петра Марчинко от Хърватия с 2:6, 2:6

Снимка: БНТ
Националката за „Били Джийн Кинг къп“ Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на единично на WTA 125 тенис турнира на твърди кортове в Тампико, Мексико, предаде БНР.

Българката отстъпи на Петра Марчинко от Хърватия с 2:6, 2:6. Срещата продължи само 59 минути.

Каратанчева изостана с 0:5 в първия сет, а във втория – с 0:4 и закономерно загуби от 125-ата в световната ранглиста Марчинко. В същата класация софиянката е номер 308.

Лиа ще играе и на двойки. Тя и украинката Валерия Страхова са втори поставени и започват направо от осминафиналите.


