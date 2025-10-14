Каратанчева отпадна в първия кръг в Мексико

Националката за „Били Джийн Кинг къп“ Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на единично на WTA 125 тенис турнира на твърди кортове в Тампико, Мексико, предаде БНР.
Българката отстъпи на Петра Марчинко от Хърватия с 2:6, 2:6. Срещата продължи само 59 минути.
Каратанчева изостана с 0:5 в първия сет, а във втория – с 0:4 и закономерно загуби от 125-ата в световната ранглиста Марчинко. В същата класация софиянката е номер 308.
Лиа ще играе и на двойки. Тя и украинката Валерия Страхова са втори поставени и започват направо от осминафиналите.
