Задържаха мъжа на Златка Райкова заради "черно тото"!

14 Октомври, 2025 15:45 1 295 5

Двамата с брат му били закопчани по европейска заповед за арест

Задържаха мъжа на Златка Райкова заради "черно тото"! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян, и брат му са задържани при полицейска операция на ГДБОП срещу "черното тото", съобщи NOVA.

Двамата били закопчани по европейска заповед за арест.

Спецакцията е проведена в София във вторник сутринта. По неофициална информация има още задържани.

Райкова също е била разпитана.

Братята Карен и Юрий Хачатрян са получили строги нагазания заради уговаряне на тенис мачове. Тенис звеното за почтеност (The Tennis Integrity Unit - TIU) ги намери за виновни по обвинения в манипулиране изхода на двубои, съобщи Българската федерация по тенис. Карен получава доживотна забрана за спорт и глоба в размер на 250 000 долара. Юрий е със спрени права за 10 години и трябва да плати санкция от 50 000 долара. Двамата не фигурират с класиране нито в националната ранглиста, нито в класацията на АТР.

"Тенис звеното за почтеност потвърди, че двама български тенисисти (без позиции в ранглистата) са със спрени права и финансови глоби, след като са били осъдени за редица престъпления за корупция", се казва в прессъобщението на TIU.

Разследването е установило, че в периода 2017-2019 г. Карен Хачатрян многократно е нарушил "Програмата за борба с корупция в тениса" чрез пет уговорени мача, девет случая на подтикване на тенисисти да не показват най-добрата си игра, многократна неспособност за сътрудничество на TIU и др. По-малкият му брат е обвинен в корумпиране на друг професионален тенисист, предоставяне на невярна информация и залагане на мачове.

Като реакция на решението на TIU, Българската федерация по тенис няма да допусне картотека на двамата братя в който и да е клуб в страната и ще информира клубовете, в които те са играли през последните 5 години години, че следва да не допускат тези състезатели на своята база за срока на наложеното наказание.

Българската федерация по тенис винаги е отстоявала позицията си на нулева толерантност към опитите за корупционни практики в спорта. През годините сме показвали нетърпимост към нарушаването на честната игра с редица решения. Политиката ни да насърчаваме феърплея на корта от ранна детска възраст намери израз в успешната кампания "Тенисът - честна игра". Убедени сме, че освен победата, уважението към съперника и публиката е изключително важно в големия спорт, пишат още от федерацията по тенис.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Друсар

    3 2 Отговор
    С този човек сме друсали заедно от скъпото, правили сме се на кучета. Не заслужава всичко това, което му се случва.

    15:49 14.10.2025

  • 2 Чичо Кепенци

    6 0 Отговор
    А за футболно черно тото? Кога?

    15:55 14.10.2025

  • 3 Сила

    6 0 Отговор
    Айде бе , това момче е черно , но няма нищо общо с тотото ....

    15:56 14.10.2025

  • 4 Интерпол не се eбават

    8 0 Отговор
    Аман от тарикатчета, на които не им се работи!
    Да лежи в пандиза, за Златката все ще има кой да се погрижи.

    15:56 14.10.2025

  • 5 Споко мацко

    5 0 Отговор
    Гущеров е айляк 😊

    16:00 14.10.2025

