Левандовски няма да играе цял месец за Барселона

Левандовски няма да играе цял месец за Барселона

14 Октомври, 2025 14:26 348 0

  • роберт левандовски-
  • полша-
  • барселона

Нападателят ще пропусне дербито с Реал Мадрид

Левандовски няма да играе цял месец за Барселона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нападателят Роберт Левандовски е получил контузия по време на лагера на националния отбор по футбол на Полша и ще пропусне мача на Барселона с Реал Мадрид от испанското първенство, съобщава вестник "АС", цитирано от БТА.

Според информацията, Левандовски е с разтежение и няма да играе в следващите четири седмици. Барса първо посреща Жирона в каталунско дерби от Ла Лига, след което е домакин на гръцкия Олимпиакос в Шампионската лига. На 26 октомври отборът ще гостува на Реал Мадрид и е силно вероятно нападателят да пропусне мача срещу кръвния враг.

От дербито с Реал Мадрид отпада и Жоан Гарсия, а Рафиня ще бъде до последно под въпрос. До преди няколко дни имаше опасност и за Ламин Ямал, но към момента се счита, че той по-скоро ще играе.

Левандовски бе титуляр при победа на Полша с 2:0 срещу Литва в неделя.


Испания
