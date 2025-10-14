Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левандовски към критиците си: Винаги казват, че съм стар, но това са глупости

14 Октомври, 2025 21:57 467 1

  • роберт левандовски-
  • футбол-
  • барселона-
  • фенове-
  • критици-
  • феран торес

Чувствам, че все още имам много какво да дам

Левандовски към критиците си: Винаги казват, че съм стар, но това са глупости - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският нападател Роберт Левандовски започна сезона в Барселона малко по-трудно, тъй като вече не е безспорният титуляр в атака. Феран Торес се наложи като №1 в атаката на клуба, но въпреки това Левандовски вече има четири гола, всички в Ла Лига.

„Чувствам, че все още имам много какво да дам. Когато някой търси аспект, с който да обясни нещо, винаги казва, че съм стар, че не мога да тичам, че не ми се тича или че не работя – и това е пълна глупост. Просто погледнете изминатото разстояние и колко съм тичал. Разбира се, наясно съм, че на моята възраст играта с по-малко минути може да ми помогне през сезона."

"Не искам да казвам, че съм жертва на възрастта си, има хора, които умеят да се възползват от това, но аз се чувствам много добре. Очевидно не очаквам да играя 90 минути във всеки мач. Вече виждам футбола малко по-различно, но веднъж на терена знам, че мога да се справя, защото все още съм физически добре на тренировките и продължавам да се откроявам. Не е вярно, че изчезвам на тренировките, така че в този смисъл чувствам, че все още имам много какво да дам.“

Левандовски все още е високо ценен в Барселона, въпреки че се съобщава, че този сезон ще бъде последният му в клуба. Контрактът му изтича следващия юни и е много вероятно да не му бъде предложено удължаване на договора.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трикольор

    0 0 Отговор
    Тая вечер ще "биене" испаньола с - шест ...

    22:40 14.10.2025

