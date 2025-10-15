Луис де ла Фуенте: България се защитаваше много добре през първото полувреме

Испания направи много голяма крачка към Световното първенство през 2026 г. с убедителната победа над България на стадион „Хосе Сория“ във Валядолид, предаде БТА.

Но успехът днес не само им помогна да се доближат до математическа квалификация, но и позволи на селекционера на националния отбор Луис де ла Фуенте нов рекорд. Днес той изравни историческата серия от 29 поредни мача без загуба на Висенте дел Боске в периода му начело на "Ла Фурия".



Два кръга преди края на квалификациите в група "Е" по пътя към Мондиал 2026 в Северна Америка Испания е начело с 12 точки от 4 мача, пред Турция с 9, Грузия с 3 и България без актив.



И докато пресконференцията преди мача продължи 50 минути, днес наставникът на европейските шампиони отговаряше усмихнато малко над половин час, обръщайки се към журналистите на малко име.



“Най-важното нещо в този отбор е колективът, тяхната отдаденост, ангажираност и това желание за повече, винаги го имат. Гладни са за победи“, заяви той категорично. И направи връзка, че залата за пресконференции днес беше преустроената трапезария, използвана от играчите на Реал Валядолид.



Относно развитието на мача, той призна, че победата с 4:0 не е била толкова лесна, колкото може би изглеждаше от трибуните.



“Трябваше да се борим и да бъдем постоянни. България се защитаваше много добре в нисък блок и се затруднихме да реализираме положенията си през първото полувреме“.



Въпреки това, той изрази голямото си удовлетворение от приноса на всички, подчертавайки високото ниво на ротации, силно включилите се резерви и ангажираността на отбора във всеки един момент от мача.



Запитан за имената, които днес би отличил, Де ла Фуенте подчерта ангажираността на Педри и Микел Мерино. За Педри каза, че “има талант, отношение и отдаденост към националния отбор“, а Мерино определи като „ много завършен играч, способен да се адаптира естествено към различни позиции“.



Нападателите Саму Омородион и Борха Иглесиас имаха своите шансове, но не успяха да преодолеят отличния днес български вратар Светослав Вуцов. Де ла Фуенте обаче е доволен от тях: "Работиха много добре през срещата. Пуснахме Саму с основна задача да отваря пространства и той се справи. От Борха също съм доволен. И ако пропуснат веднъж, ще вкарат друг път“.



Попитан как се чувства, след като е изравнил постижението на Висенте дел Боске да води представителния отбор на страната в 29 мача без поражение, селекционерът на тима каза, че е горд от този факт.



"Чест е да се изравня с фигура като Висенте дел Боске, от когото се възхищавам дълбоко. Това е треньорът, който направи Испания световен шампион. Но заслугата за тази серия е на играчите. Искам да кажа, че все още не сме се класирали на Световното в Америка. Предстоят ни още два трудни мача с Грузия и Турция“.

Капитанът на испанския национален отбор по футбол Унай Симон подобри собствения си рекорд за национален вратар без допуснат гол. След победата над България с 4:0 днес, вратарят на Атлетик (Билбао) вече е изкарал 419 минути на испанската врата без да допусне гол.



Трябва да даваме всичко от себе си във всеки мач, започна Симон. И попитан колко сериозен фаворит вече е отборът на Испания, добави: В крайна сметка мисля, че този отбор трябва да докаже, че може да се конкурира във всеки мач и независимо от противника, било то България или Португалия. Точно както направи в Лигата на нациите“, подчерта той.



Но мисля, че най-важното е, че имаме отбор, който може да се изправи срещу всеки“. Сега трябва да си осигурим място на Световното първенство на последния тренировъчен лагер през ноември и все още работим по този въпрос“.



Попитан колко лесен за него е бил мачът с България, той каза: "Тези мачове изглеждат лесни и може би са, но най-важното е да останеш концентриран през цялото време. Няма отбор, който да не създаде поне един шанс. И ако не си в кондиция, допуснеш гол и създаваш проблеми на съотборниците“.



Стражът заяви, че в съблекалнята е спокойно, защото "този състав има широк набор от играчи“.



Всъщност той отбеляза отсъствията на Ламин Ямал и Нико Уилямс, които бяха заменени от Алекс Баена, Хесус Родригес, Йереми Пино и възможността Микел Оярсабал да смени позицията си. И въпреки това, играта на Испания е вървяла много гладко. "Не знам дали сме фаворити на Световното първенство, но съм щастлив, че съм част от един наистина завършен отбор“.



Испания е на върха в класирането на група "Е" с 12 точки, с три повече от Турция. Грузия е с 3, България с 0, а директно на Мондиал 2026 отива само първият.