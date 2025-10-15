Новини
Спорт »
Тенис »
Намаляват шансовете да видим Григор Димитров отново в игра през настоящия сезон

Намаляват шансовете да видим Григор Димитров отново в игра през настоящия сезон

15 Октомври, 2025 13:05 481 2

  • тенис-
  • турнир-
  • григор димитров

Тенисистът отказа участие в пореден турнир

Намаляват шансовете да видим Григор Димитров отново в игра през настоящия сезон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Все повече намаляват шансовете да видим Григор Димитров отново в игра през настоящия сезон, предаде sportal.bg.

Най-добрият български тенисист беше заявил участие на АТР 500 турнира във Виена (20-26 октомври), но организаторите заличиха лицето му от промо плаката за събитието. Името му също не фигурира в списъка с участници за 2025 г.

Преди по-малко от седмица 34-годишният хасковлия се отказа от участие на АТР 250 в Стокхолм, където се очакваше да направи дългоочакваното си завръщане. Димитров продължава да се възстановява след операция на разкъсан гръден мускул. Тежката травма той получи по време на мача си с Яник Синер в четвъртия кръг на “Уимбълдън” в началото на юли.

Заради дългата пауза Григор се срина в световната ранглиста. Преди началото на “Уимбълдън” той беше 21-ви в класацията на АТР, но в понеделник напусна топ 30 за пръв път от 2023 година и вече е 32-ри.

Миналата година Григор Димитров достигна до осминафиналите във Виена, където загуби в оспорван, красив и драматичен дуем с 27-ия в света по онова време Томас Махач със 7:6(5), 4:6, 3:6.

Сега в програмата на първата ракета на България а сезон 2025 остава единствено последният “Мастърс 1000”. Той ще се проведе в Париж от 27 октомври до 2 ноември.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    ....И КАК ЩЕ ЖИВЕЕМ СЕГА С ТАЗИ ОООООГРОМНА ТРАГЕДИЯ......тц тц тц.....да вземе с него да не играе следващият сезон и бг националния по футбол.....така трагедията ще се превърне във всенароден празник.....

    13:10 15.10.2025

  • 2 ДългоИме

    1 1 Отговор
    Време е да му "попем" на Грингото : "Бай-бай Гринго, бързо "устаряваш"!

    13:20 15.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ