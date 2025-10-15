Все повече намаляват шансовете да видим Григор Димитров отново в игра през настоящия сезон, предаде sportal.bg.

Най-добрият български тенисист беше заявил участие на АТР 500 турнира във Виена (20-26 октомври), но организаторите заличиха лицето му от промо плаката за събитието. Името му също не фигурира в списъка с участници за 2025 г.

Преди по-малко от седмица 34-годишният хасковлия се отказа от участие на АТР 250 в Стокхолм, където се очакваше да направи дългоочакваното си завръщане. Димитров продължава да се възстановява след операция на разкъсан гръден мускул. Тежката травма той получи по време на мача си с Яник Синер в четвъртия кръг на “Уимбълдън” в началото на юли.

Заради дългата пауза Григор се срина в световната ранглиста. Преди началото на “Уимбълдън” той беше 21-ви в класацията на АТР, но в понеделник напусна топ 30 за пръв път от 2023 година и вече е 32-ри.

Миналата година Григор Димитров достигна до осминафиналите във Виена, където загуби в оспорван, красив и драматичен дуем с 27-ия в света по онова време Томас Махач със 7:6(5), 4:6, 3:6.

Сега в програмата на първата ракета на България а сезон 2025 остава единствено последният “Мастърс 1000”. Той ще се проведе в Париж от 27 октомври до 2 ноември.