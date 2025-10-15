Карлос Алкарас скочи на критиците за демонстративните турнири

Карлос Алкарас защити участието на тенисистите в демонстративни турнири, заявявайки, че те често са погрешно разбрани от феновете и критиците. Испанецът е водач в схемата на престижния демонстративен турнир „Шлемът на шестте краля“ в Саудитска Арабия тази седмица, където ще премери сили с Яник Синер, Новак Джокович, Александър Зверев, Тейлър Фриц и Стефанос Циципас.

„Много хора говорят за натоварения календар и колко труден е сезонът, а после се чудят защо участваме в демонстративни събития. Истината е, че това е нещо съвсем различно – друг формат, друга атмосфера. Просто се забавляваме за ден-два и играем тенис. Затова го правим“, коментира Алкарас пред PA.

Световният №1 призна, че разбира критиките, но смята, че публиката често не осъзнава колко различно е натоварването при подобни участия.

„Понякога хората не ни разбират. Демонстративните мачове не са толкова изискващи психически, колкото турнирите от тура. Те са по-леки и помагат да поддържаме форма без излишен стрес“, добави испанецът.

22-годишният тенисист замина за Саудитска Арабия, въпреки че все още не е напълно възстановен от травма в глезена.

„Всичко е наред, макар че не съм на 100%. Възстановявам се колкото мога по-бързо. Все още имам съмнения, когато стъпвам на корта, но се чувствам по-добре и ще дам всичко от себе си тук“, сподели Алкарас.

Испанецът идва в отлична форма, след като спечели титлата на ATP 500 в Токио, където на финала се наложи над Тейлър Фриц с 6:4, 6:4. С успеха си Алкарас затвърди лидерската си позиция в световната ранглиста с актив от 11 340 точки, пред Яник Синер (10 000) и Александър Зверев (5930).