Кристиано Роналдо чупи всички рекорди: Печалбите му за 2025 г. изстрелват Меси далеч назад

В света на футбола парите говорят, а Кристиано Роналдо отново доказа, че е недостижим не само на терена, но и в банковата си сметка. Португалската мегазвезда оглави престижната класация на „Форбс“ за най-високоплатени футболисти през 2025 година, оставяйки конкуренцията си на светлинни години зад себе си.

След като преподписа договора си със саудитския гранд Ал Насър за още две години, Роналдо ще прибере колосалните 280 милиона долара само за един сезон. Това го превръща не просто в най-скъпоплатения играч, а и в първия футболист-милиардер в историята на спорта.

Въпреки че Лионел Меси, вечният съперник на CR7, също се радва на завидни доходи, разликата между двамата е повече от двойна. Аржентинската легенда, която в момента носи екипа на Интер Маями, ще получи 130 милиона долара през 2025 г. – сума, която изглежда скромна на фона на приходите на Роналдо.

Третото място в подреждането е за Карим Бензема от Ал Итихад, който ще се разпише със 104 милиона долара.

След него се нареждат френският ас Килиан Мбапе (Реал Мадрид) с 95 милиона и норвежкият голаджия Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) с 80 милиона долара.

В топ 10 на най-доходоносните футболисти попадат още Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) – 60 милиона, Мохамед Салах (Ливърпул) – 55 милиона, Садио Мане (Ал Насър) – 54 милиона, Джуд Белингам (Реал Мадрид) – 44 милиона и сензационният млад талант Ламин Ямал от Барселона, който на едва 18 години вече печели 43 милиона долара.

Тази класация не само подчертава финансовата мощ на футболните звезди, но и показва как Саудитска Арабия се превръща в новата Мека на големите пари в спорта.