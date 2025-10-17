Лионел Меси с емоционално послание за 21 години от дебюта си за Барселона

Лионел Меси отправи емоционално послание към Барселона, докато празнува една „невероятна“ годишнина. На този ден през 2004 година аржентинецът направи своя дебют в Ла Лига, появявайки се в края на мача при победата с 1:0 над Еспаньол. Тогавашният треньор Франк Рийкард не се поколеба да пусне младока на мястото на Деко, за да помогне на отбора да задържи успеха в дербито.

Меси се появи в игра в 80-тата минута на каталунското дерби, заменяйки Деко в заключителните минути на срещата на стадион „Естади Олимпик Лиус Компанис“. Именно Деко бе авторът на единствения гол в мача още в деветата минута – попадение, което се оказа решаващо по пътя към титлата на Барселона през онзи сезон.

Облечен с фланелка №30, Меси получаваше ограничено игрово време през дебютната си кампания в първия отбор, тъй като Рийкард внимателно го въвеждаше в големия футбол. През сезон 2004/2005 той записа само седем мача в Ла Лига, тъй като пред него в атакуващата йерархия бяха Самуел Ето’о, Роналдиньо, Хенрик Ларсон и Людовик Жюли.

Това обаче бе началото на една великолепна кариера, в която Меси спечели безброй индивидуални и отборни отличия за цели 17 години. Кулминацията за Меси в индивидуален план дойде през сезон 2011/2012, когато аржентинецът реализира 73 гола в 60 мача за Барселона – рекордно постижение в историята на клуба.

Официалният профил на Ла Лига отбеляза годишнината с публикация в платформата X (бивш Twitter), придружена от видео на момента, в който Меси заменя Деко.

„Началото на легендата. На този ден през 2004 година, с №30 на гърба си, Лео Меси направи своя дебют в Ла Лига,“ се казваше в поста.

Меси носеше №30 през първите си два сезона, преди да премине към №19 през 2005/2006, а три години по-късно получи емблематичната десетка – номер, който се превърна в символ на аржентинския маестро (с изключение на краткия му престой в ПСЖ, когато отново игра с №30).

След раздялата си с Барселона през 2021 година, Меси изкара две години в ПСЖ, преди през 2023-та да се присъедини към Интер Маями.

От основаването си през 2018 година клубът от Флорида все още не е спечелил MLS Cup, въпреки редицата големи имена, преминали през него – включително Гонсало Игуаин и Блез Матюиди, както и бивши звезди на Барса – Меси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Алба.

Меси е в основата на похода на Интер Маями към трофея, като има 26 гола и 15 асистенции в настоящия сезон – показатели, които го поставят съответно на първо и второ място по тези показатели в цялата лига. Суарес, Бускетс и Алба също имат важен принос в стремежа на „чаплите“ да спечелят първата си голяма титла в MLS.