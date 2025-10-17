Новини
Спорт »
Бг футбол »
Футболните фенове готвят протест срещу ръководството на Георги Иванов-Гонзо

17 Октомври, 2025

Демонстрацията ще се проведе на 18 ноември

Футболните фенове готвят протест срещу ръководството на Георги Иванов-Гонзо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълна от недоволство залива българския футбол – запалянковци от цялата страна се обединяват за мащабен протест срещу управлението на Георги Иванов-Гонзо. Демонстрацията ще се проведе на 18 ноември, когато националният ни отбор приема Грузия в последния си двубой от световните квалификации в група Е на зона „Европа“.

Разочарованието сред феновете ескалира след поредицата от слаби резултати – България вече изгуби всякакви шансове за класиране на Мондиал 2026, след като инкасира четири поражения и отбеляза едва един гол срещу цели 16 допуснати. Именно по време на срещата с грузинците, привържениците ще изразят гласно своето възмущение от работата на Гонзо и неговия екип, които според тях тласкат родния футбол към нови дълбини.

В социалните мрежи вече се разпространява покана за участие в протеста, озаглавена: „Стига! Против управлението на Георги Иванов – протест на следващия домакински мач! ОСТАВКА!!!“. Към момента над 700 души са заявили интерес към събитието, което набира все по-голяма популярност. Организаторите използват и креативна визия – анимиран портрет на Иванов с надпис „Гонзо – назад и надолу“, който се превърна в символ на недоволството.

Очаква се протестът да привлече още повече поддръжници в дните до мача, а посланието е ясно: феновете настояват за промяна и ново начало за българския футбол.

  • 1 Факт !

    0 0 Отговор
    Осмокласника да си ходи !
    Същия тъnaн е като дебелян пеевски, не може едно изречение да структурира.

    18:41 17.10.2025

  • 2 Айзомби

    0 0 Отговор
    Най-великия човек за БГ футбола - Гонзо , а те недоволстват от него , защо ?!?!

    18:43 17.10.2025

