Футболните фенове готвят протест срещу ръководството на Георги Иванов-Гонзо

Вълна от недоволство залива българския футбол – запалянковци от цялата страна се обединяват за мащабен протест срещу управлението на Георги Иванов-Гонзо. Демонстрацията ще се проведе на 18 ноември, когато националният ни отбор приема Грузия в последния си двубой от световните квалификации в група Е на зона „Европа“.

Разочарованието сред феновете ескалира след поредицата от слаби резултати – България вече изгуби всякакви шансове за класиране на Мондиал 2026, след като инкасира четири поражения и отбеляза едва един гол срещу цели 16 допуснати. Именно по време на срещата с грузинците, привържениците ще изразят гласно своето възмущение от работата на Гонзо и неговия екип, които според тях тласкат родния футбол към нови дълбини.

В социалните мрежи вече се разпространява покана за участие в протеста, озаглавена: „Стига! Против управлението на Георги Иванов – протест на следващия домакински мач! ОСТАВКА!!!“. Към момента над 700 души са заявили интерес към събитието, което набира все по-голяма популярност. Организаторите използват и креативна визия – анимиран портрет на Иванов с надпис „Гонзо – назад и надолу“, който се превърна в символ на недоволството.

Очаква се протестът да привлече още повече поддръжници в дните до мача, а посланието е ясно: феновете настояват за промяна и ново начало за българския футбол.