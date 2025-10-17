Даниил Медведев на полуфинал в Алмати без загубен сет

Даниил Медведев си осигури място сред най-добрите четирима на престижния тенис турнир в Алмати, Казахстан. Руският ас, който е поставен под номер две в основната схема, не остави никакви шансове на унгарския си съперник Фабиан Марожан, побеждавайки го с категоричното 7:5, 6:2.

Срещата, продължила едва 67 минути, се превърна в истинско шоу на мощни сервиси и прецизни удари от страна на Медведев. Бившият лидер в световната ранглиста наниза цели 9 аса, докато Марожан успя да отговори само с 2. Освен това, руснакът впечатли с 22 уинъра – двойно повече от тези на унгарския тенисист.

С този успех Медведев продължава без загубен сет в турнира, затвърждавайки реномето си на един от фаворитите за титлата. В полуфиналния сблъсък той ще срещне австралиеца Джеймс Дъкуърт.