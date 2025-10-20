Новини
Спорт »
Тенис »
Ник Кирьос предвиди край на доминацията на Синер и Алкарас през 2026 година

20 Октомври, 2025 16:15 592 0

Според мен, през следващата година нещата ще изглеждат различни

Ник Кирьос предвиди край на доминацията на Синер и Алкарас през 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ник Кирьос изрази своето мнение около случващото се в световния тенис. Австралиецът сподели, че очаква един доста по-различен сезон през 2026 година и предвиди край на доминацията на Синер и Алкарас.

„Според мен, през следващата година нещата ще изглеждат различни. Просто няма как Синер и Алкарас да задържат подобно ниво, което виждаме в момента и аз лично очаквам сериозни промени. Считам, че през новия сезон ще видим доста по-добре играещи Зверев и Медведев, и по мое мнение те двамата могат да спрат Карлос и Яник. Убеден съм, че както Саша така и Даниил са способни да победят всеки, ако играят най-добрия си тенис. Нещо повече, Медведев и Зверев имат силите да триумфират с титли от Големия шлем и смятам, че 2026 година ще бъде доста по-оспорвана от настоящия сезон“, заяви австралиецът.

„Младите също настъпват с пълна сила и аз очаквам големи неща от Джовани Мпечи Перикар. Французинът разполага с могъщ сервис и съм сигурен, че той ще влезе в топ 10 съвсем скоро. Жоао Фонсека също ще продължи с развитието си и предвиждам един чудесен сезон за него. Според мен бразилецът ще направи следващата крачка и ще достигне най-малкото до четвъртфинал или полуфинал в турнирите от Шлема и отново ще загатне за страхотния потенциал, с който разполага. Определено Карлос Алкарас и Яник Синер ще изпитат затруднения, и вярвам, че ни предстои една страхотна 2026 година в световния тур“, каза още бившият номер 13 и финалист от Уимбълдън 2022.


