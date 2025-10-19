Новини
Макс Ферстапен спечели квалификацията за Гран при на САЩ

19 Октомври, 2025 11:21 434 2

Състезанието започва в 22:00 часа българско време тази вечер

Шампионът Макс Ферстапен спечели квалификацията за Гран при на САЩ от Формула 1, след като завъртя най-бърза обиколка за 1:32.510 минути на на 5.513-километровото трасе в Остин, щата Тексас. Той победи Ландо Норис с 0.291 секунди, а Шарл Льоклер довърши челната тройка, предаде БТА.

"Справих се добре, а автомобилът се държеше идеално във всеки момент от квалификацията. Днес беше много топло и духаше силен вятър, а в края нямах възможност да завъртя още една финална обиколка. За щастие, не ми и трябваше", каза пилотът на Ред Бул след квалификацията.

Лидерът в класирането при пилотите Оскар Пиастри бе едва шести. Австралийският пилот на Макларън е с 336 точки и 22 повече от съотборника си Норис, а Ферстапен е с 281 преди неделното състезание. То започва в 22:00 часа българско време тази вечер.

По-рано през деня Ферстапен спечели спринтовото състезание за Гран при на САЩ за трета поредна година, след като Пиастри и Норис се сблъскаха на старта и отпаднаха.

Класиране от квалификацията за Гран при на САЩ:

1. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул) - 1:32.510 минути

2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - 1:32.801

3. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - 1:32.807

4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - 1:32.826

5. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - 1:32.912

6. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън) - 1:33.084

7. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - 1:33.114

8. Оливър Берман (Великобритания/Хаас) - 1:33.139

9. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс) - 1:33.150

10. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин) - 1:33.160

11. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер)

12. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс)

13. Юки Цунода (Япония/Ред Бул)

14. Пиер Гасли (Франция/Алпин)

15. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин)

16. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер)

17. Естебан Окон (Франция/Хаас)

18. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин)

19. Александър Албън (Тайланд/Уилямс)

20. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс)


САЩ
  • 1 браво на Мария

    0 1 Отговор
    съсипа Русия,сега се е ориентирала към ф1.Макс е велик,в монента няма конкуренция,може би Пиастри да е равен с него.Аз лично симпатизизам и на Charles Leclerc,ама нейсе!

    11:36 19.10.2025

  • 2 Знайко

    0 0 Отговор
    Опаааа.....не беше ли Верстапен доскоро?

    11:47 19.10.2025

