Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Макс Ферстапен победи болидите на Макларън

Макс Ферстапен победи болидите на Макларън

18 Октомври, 2025 09:52 557 0

  • формула 1-
  • макс ферстапен-
  • макларън

Той ще стартира от първа позиция спринтовото състезание преди Гран при на САЩ

Макс Ферстапен победи болидите на Макларън - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитаващият титлата си Макс Ферстапен завърши пред болидите на Макларън и ще стартира от първа позиция спринтовото състезание преди Гран при на САЩ от Формула 1. Нидерландският пилот на Ред Бул направи обиколка за 1:32.143 минути на 5.513-километровото трасе в Остин, щата Тексас, предаде БТА.

Ферстапен бе последният с летяща обиколка на пистата в САЩ и изпревари Ландо Норис с 0.071 секунди. Лидерът в класирането при пилотите Оскар Пиастри завърши трети с 0.380 секунди пасив от световния шампион.

Нико Хюлкенберг, който бе втори в единствената свободна тренировка през деня, изведе Кик Заубер до четвърта позиция, а победителят от Гран при на Сингапур Джордж Ръсел класира водещия болид на Мерцедес на пето място. Люис Хамилтън от Ферари се класира осми, а неговият съотборник Шарл Льоклер завърши с десето време.

Пиастри не успя да стигне до подиума в Сингапур и Норис вече е на 22 точки на втората позиция. Ферстапен изостава с 63 на третото място. Спринтовото състезание преди Гран при на САЩ е насрочено за тази вечер от 20 часа българско време, а официалният старт е в неделя от 22:00.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ