Ясен Петров за националния отбор: Има светлина в края на тунела, но трябва много да се взираме

Бившият национален селекционер Ясен Петров е категоричен, че без обединение в българския футбол, резултати трудно ще бъдат постигнати.

Селекционерът в периода 2021-2022 направи анализ пред БНТ на последните 4 години - от момента, в който пое отбора, до днес.

"Преди 4 години започнах предните световни квалификации с желание да подмладим отбора. Имахме тежка група с домакинства пред празни трибуни. След това имаше разделение във футболната общност с много напрежение върху всички. Вложихме цялата енергия. Тогава поех отговорност след един мач с Грузия. След това застана начело чужденец, който каза, че ще ни остави отбор, който да жъне успехи. Той ни остави задължения към ФИФА. След това дойде Илиян Илиев, с който постигнахме реални резултати в Лигата на нациите. В световните квалификации играем с отбори, които се развиват. Фактите са такива - отбелязали сме 1 гол, допуснали сме 16. Имаме проблеми в защита и атака. Има проблем с психологията. Новите треньори поеха отбора в много труден момент и няма да им е лесно. Много сме разделени, а ни трябва обединение. Няма ли търпение и смирение, нищо добро не ни очаква. Не виждам по какъв начин негативизма може да помогне на отбора", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Петров вярва в качествата на Светослав Вуцов и иска да бъде взето най-доброто решение за българския футбол, по отношение на мястото му в националния отбор.

"Много харесвам Светльо Вуцов. Пази добре и играеше редовно в Славия. Аз нямах проблеми с него. Той се развива във възходяща посока. Националният отбор няма нужда от такива проблеми. Закъснял е, бил е глобен. Има нещо в кухнята на отбора, от където се поражда излишно напрежение. Това не е в плюс за никого. Най-важно е какво се показва на терена. Светльо направи добър мач срещу Испания. Не съм съгласен да се изкарват неща от кухнята. Призовавам на срещата да направят най-доброто за българския футбол", допълни бившият футболист.

Според него младите български футболисти представляват светлината в края на тунела.

"За състоянието на националния отбор, не може да обновяваме само футболистите. Всички сме виновни. Дайте да се обединим и да намерим правилното решение. Нека повече млади футболисти влизат и играят. Трябва да направим дори по-широка крачка. Има светлина в края на тунела, но трябва много да се взираме. Трябва да извървим този път всички заедно. Повече хора, милеещи за футбол, трябва да вложат позитивна енергия", добави Петров.