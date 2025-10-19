Новини
Казусът с Вуцов: не е правилно баща му, който не е постигнал нищо като треньор, да дава акъл

19 Октомври, 2025 12:06 1 904 18

  • светослав вуцов-
  • вили вуцов-
  • национален отбор-
  • вратар

Пиперливият език на Вуцов не е от полза за вратаря нито в Левски, нито в националния отбор

Казусът с Вуцов: не е правилно баща му, който не е постигнал нищо като треньор, да дава акъл - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коментар на Желю СТАНКОВ за "Тема спорт":

Светослав Вуцов не е първият, сигурно няма и да е последният футболист, който се отдръпва от националния отбор. Обаче пък този скандал не му е първият, ще видим дали ще му е и последният. Неговото не е отказване, защото от обяснението му, както и неясното и мъгливо становище на Левски, разбираме, че някой слънчев ден Светльо пак ще играе за България, ако, разбира се, бъде поканен.

Интересното обаче е защо никой не казва в прав текст целия случай с предисторията. Вуцов няколко пъти се успивал, ще го изкарат втори Емил Костадинов. Ясно е, че не е само това. Имало си предистория с хора от щаба. Ама назовете ги тези хора, де.

Топката обаче е много ниска като сюжет и като участници. Едно време Стилиян Петров като се отказа от националния, назова причината – отношението на селекционера Христо Стоичков. Последният пък преди това се отказа заради Христо Бонев. После Ивелин Попов заради Йордан Лечков. Също и Димитър Бербатов. Имена, та имена! Характери, та характери! А сега какво – Сашко и Светльо. Вземи си куклите, дай си ми парцалите. И всичко това на фона на катастрофалното състояние на националния отбор.

Някъде тук трябва да вкараме в сюжета и Венци Стефанов не толкова заради периода, в който Светослав Вуцов бе командирован на пейката в Славия, а процесът на преминаването на вратаря в Левски, когато шефът на белите някак през зъби промълви, че Светльо е много добро момче, но не е случил на баща. Велислав Вуцов сигурно е и продължава да бъде добър и отговорен родител, но тук идеята на Стефанов бе, че съветите на един баща не бива да бъдат чиста монета в развитието на Светослав като вратар. Залитанията на Светльо към ЦСКА бяха неосветлени, но потвърдени именно от баща му и това е един от детайлите, които вероятно има предвид Венци Стефанов. Не е окей Вили да е последна инстанция за всичко, което се случва със сина му и от позицията на треньор, който не е постигнал нещо значимо за толкова години, да дава акъл на наставниците на сина му. От столчето на коментатор и анализатор също не е добре Велислав да говори с назидателен тон за каквито и да е ситуации и казуси, свързани със Светльо.

Имиджът на Вили през годините и пиперливият му език не са от полза за вратаря нито в Левски, още повече и за националния отбор. А пък от „Герена“ с какви очи ще пуснат националите си занапред, щом там средата не е подходяща и отношението не е еднакво към всички?! Тотален бойкот и това е!


  • 1 АЛОООУ

    12 9 Отговор
    Желю ли си какъв си не ме и интересува, но ти гладник00 не можеш и на малкия пръст да съпиш на сем. Вуцови ... ясно ли ти е 00 ?!?!?!

    12:13 19.10.2025

  • 2 сироцо

    14 7 Отговор
    Ти пък какво си постигнал, едно голямо нищо, да не кажа нещо гнусно.... С какъв разум и мисъл се тормози младо момче, след като качествените футболисти са много кът. Подресени сме от треньора Димитров, който започна с плачевни резултати, скандали и без капка самокритика.

    12:22 19.10.2025

  • 3 Веднага

    7 2 Отговор
    20000 към БФС и камък върху камък няма да остане ....

    12:31 19.10.2025

  • 4 сонъ

    10 4 Отговор
    Жельо,
    поотслабни малко, че високото кръвно навява лоши мисли и писаници, все пак искаш да пишеш за спорта. Не трябва, поне да не губим младите си таланти, заради калпави и инатлививи треньори, които виждат проблемите извън тях, а резултати никакви.

    12:33 19.10.2025

  • 5 Хайде по-обективно, ако може

    8 5 Отговор
    Кой е този журналист, колко е тиражът на вестника му, че да отправя с такова самочувствие обиди и оценки към представителя на второто поколение от знаменитата фамилия Вуцови – Вили? От друга страна, той – върти-суче, намеква, подхвърля, недоизрича, но де факто потвърждава, че не всичко е наред в отношението на щаба на националния отбор към вратаря Вуцов

    12:37 19.10.2025

  • 6 Вили Вуцов

    7 2 Отговор
    не е Клоп или Гуардиола, самият той няма такива претенции. Синът му беше единственият или един от много малкото в тези злощастни мачове на националите последно време, че има потенциал и както и испанските медии отбелязаха - единственият похвален от тях за играта си от нашите. Неслучайно, извади поне три чисти гола срещу тях. В тази връзка нещо - Вили Вуцов твърди, че след като синът му не игра с турците(там "блесна" негова алтернатива на вратата) до мача с Испания няколко дни по-късно са направили с него точно една кратка тренировка и е бил хвърлен със защита от дебютанти, за да отидем на сериозен разгром. Ако това може да се докаже - някакви успивания и закъснения от няколко минути са нищо спрямо националното футболно предателство от треньорите. И понеже журналистът спомена треньорската кариера на Вуцов - на недоразумението национален селекционер в момента защо не я споменава? Какво направи, какви успехи записа с младежите, за да получи такъв пост?

    12:42 19.10.2025

  • 7 Ханс

    3 5 Отговор
    Аман от червени тикви да коментират случая с вратаря.Да си гледат там отборчето и толкоз

    12:44 19.10.2025

  • 8 ШЕФА

    6 9 Отговор
    Татуираният клоун е копие на малоумният си и некадърен баща ! Както на баща му вечно съдията му беше виновен ,така на синчето е треньора,жалки нищожества.

    12:46 19.10.2025

  • 9 Сандо

    7 3 Отговор
    Поредният журналист,проснал се в краката на Началниците - този път футболните.Ами Жельо,вие сте журналисти,дайте си малко зор и разровете случая,ама ако може без да слугувате и да обиждате.В края на краищата нали това ви е работата,а не да ни съобщавате данните от съдийските протоколи,ние и без вас знаем резултатите и голмайсторите.

    12:46 19.10.2025

  • 10 пешо

    6 5 Отговор
    прав е , вуцов като футболист нула , като треньор две нули

    12:52 19.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вук

    2 2 Отговор
    Сашко шамара е кофти материал и лош треньор.

    13:06 19.10.2025

  • 13 Фактъ

    3 2 Отговор
    Кой е този Ж . Станков ? Някой , ако знае да каже ! Анонимници коментират нещо от което не разбират . Новият треньор на националите е същият такъв анонимник , а и връзкар . Затова ни е такъв футбола .

    13:18 19.10.2025

  • 14 Хмм

    4 2 Отговор
    какво е постигнал или не няма значение в случая, Вуцов защитава децата си, като всеки баща

    13:18 19.10.2025

  • 15 Варната

    2 1 Отговор
    Абе треньора на нац отбор къде е играл футбол ? Къде е бил треньор преди младежкият ? Този треньор знае ли как се рита топката ?

    13:25 19.10.2025

  • 16 Пловдив

    0 2 Отговор
    Желю,трябва да е от Старазагорско или Хасковско.Чобанин,чорбари.

    13:29 19.10.2025

  • 17 Пловдив

    0 1 Отговор
    Желю,трябва да е от Старазагорско или Хасковско.Чобанин,чорбари.

    13:29 19.10.2025

  • 18 Тодор

    0 0 Отговор
    Като не разбираш от футбол, какво коментираш? Виш осавършенствай..френската, че и там нещо издишаш!

    13:39 19.10.2025

