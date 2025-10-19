Казусът с Вуцов: не е правилно баща му, който не е постигнал нищо като треньор, да дава акъл

Коментар на Желю СТАНКОВ за "Тема спорт":

Светослав Вуцов не е първият, сигурно няма и да е последният футболист, който се отдръпва от националния отбор. Обаче пък този скандал не му е първият, ще видим дали ще му е и последният. Неговото не е отказване, защото от обяснението му, както и неясното и мъгливо становище на Левски, разбираме, че някой слънчев ден Светльо пак ще играе за България, ако, разбира се, бъде поканен.

Интересното обаче е защо никой не казва в прав текст целия случай с предисторията. Вуцов няколко пъти се успивал, ще го изкарат втори Емил Костадинов. Ясно е, че не е само това. Имало си предистория с хора от щаба. Ама назовете ги тези хора, де.

Топката обаче е много ниска като сюжет и като участници. Едно време Стилиян Петров като се отказа от националния, назова причината – отношението на селекционера Христо Стоичков. Последният пък преди това се отказа заради Христо Бонев. После Ивелин Попов заради Йордан Лечков. Също и Димитър Бербатов. Имена, та имена! Характери, та характери! А сега какво – Сашко и Светльо. Вземи си куклите, дай си ми парцалите. И всичко това на фона на катастрофалното състояние на националния отбор.

Някъде тук трябва да вкараме в сюжета и Венци Стефанов не толкова заради периода, в който Светослав Вуцов бе командирован на пейката в Славия, а процесът на преминаването на вратаря в Левски, когато шефът на белите някак през зъби промълви, че Светльо е много добро момче, но не е случил на баща. Велислав Вуцов сигурно е и продължава да бъде добър и отговорен родител, но тук идеята на Стефанов бе, че съветите на един баща не бива да бъдат чиста монета в развитието на Светослав като вратар. Залитанията на Светльо към ЦСКА бяха неосветлени, но потвърдени именно от баща му и това е един от детайлите, които вероятно има предвид Венци Стефанов. Не е окей Вили да е последна инстанция за всичко, което се случва със сина му и от позицията на треньор, който не е постигнал нещо значимо за толкова години, да дава акъл на наставниците на сина му. От столчето на коментатор и анализатор също не е добре Велислав да говори с назидателен тон за каквито и да е ситуации и казуси, свързани със Светльо.

Имиджът на Вили през годините и пиперливият му език не са от полза за вратаря нито в Левски, още повече и за националния отбор. А пък от „Герена“ с какви очи ще пуснат националите си занапред, щом там средата не е подходяща и отношението не е еднакво към всички?! Тотален бойкот и това е!