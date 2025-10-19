Българският национален отбор по футбол за юноши до 15 години победи Словакия

България U15 записа втори пореден успех в приятелския турнир на УЕФА след 2:0 над Словакия U15. Надпреварата среща „лъвчетата“ с отборите на Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври, предаде БТА.

Селекцията на Петър Карачоров показа отново силна игра, като създаде множество положения за гол, а попаденията за успеха паднаха през първата част на срещата.

Мартин Данчев, който се разписа и в първия мач с Литва, откри резултата. Центриране от дясно мина през наказателното поле, Георги Тодоров пропусна топката, тя отиде на задна греда на Данчев, който я прати в мрежата.

Второто попадение дойде в 20-ата минута. Българите продължиха да правят преса в средна третина, отнеха топката и тя стигна до Йоан Йорданов. Роденият в Ямбол нападател преодоля двама защитници на Словакия и с мощен удар вкара под плонжа на вратаря.

След почивката българите, вече с доста смени в състава, продължиха да доминират и можеха да направят резултата си по-убедителен, но пропуски ги лишиха от тези възможности.

В откриващия за надпреварата мач "лъвчетата“ спечелиха с 4:2 след дузпи срещу Литва, след като в редовното време мачът завърши 3:3. Така България е на върха в класирането с 5 точки в турнира ра развитие на УЕФА, следвана от Словакия с 3, Литва с 1 и Полша без актив. По-късно днес поляците играят с литовските юноши.

В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, докато родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

Мачовете от турнира са първи международни срещи за този отбор на България U15, като всички двубои се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.