Юрген Клоп: Възможно е да се завърна начело на Ливърпул

Бившият мениджър на Ливърпул - Юрген Клоп, допусна, че е възможно един ден да се завърне на „Анфийлд“, въпреки че в момента се наслаждава на новата си роля в структурата на Ред Бул. Германският специалист, който напусна клуба през 2024-а, след девет изключително успешни години, заяви, че не изключва напълно възможността отново да застане начело на „червените“.

58-годишният Клоп пое Ливърпул през 2015-а година и изведе отбора от борбата за участие в Шампионската лига до европейския и световен връх. Под негово ръководство клубът спечели Шампионската лига, Висшата лига, ФА Къп, Купата на лигата (2) и Световното клубно първенство. През януари 2024-а година той обяви решението си да се оттегли в края на сезона, посочвайки натрупана умора като основна причина.

Klopp on if he'll manage Liverpool again:



"I said I will never return to the Premier League, only if it's Liverpool. So yes, it's theoretically possible."



Неговото място зае нидерландецът Арне Слот, който изненадващо спечели Висшата лига още през първия си сезон начело. През тази кампания обаче отборът не върви добре и е в серия от четири поредни загуби във всички турнири, като в неделя отстъпи с 1:2 от големия си съперник Манчестър Юнайтед на „Анфийлд“.

След кратка пауза от футбола, Клоп прие поста глобален ръководител на футбола в групата на Ред Бул, обединяваща клубове като РБ Лайпциг и РБ Залцбург. В интервю за подкаста The Diary of a CEO със Стивън Барлет, германецът коментира бъдещето си и възможността да се завърне в треньорската професия.

„Казах, че никога няма да се върна във Висшата лига, освен ако не е Ливърпул. Така че, да, теоретично е възможно“, призна Клоп.

•His surprise at Liverpool's £450m transfer window and why he didn't get the same money



•He says a return to Liverpool is possible - but he couldn't ask for just one year off



„Не знам. В момента обичам това, което правя. Не ми липсва треньорската работа. Сега пак съм треньор, но по различен начин. Не ми липсва да стоя под дъжда по три часа, нито да давам пресконференции по три пъти седмично и да правя по дузина интервюта. Не ми липсва дори съблекалнята, водил съм над 1000 мача и съм прекарал достатъчно време там. Не искам да завърша кариерата си в съблекалня, колкото и да е приятно място“.

Клоп остави вратичка за бъдещо решение:

„Може би след няколко години ще мисля различно. Аз съм на 58, не е нужно днес да решавам дали повече няма да бъда треньор. Слава богу, че мога просто да видя какво ще ми донесе бъдещето“.

„Сега съм част от проект, който наистина харесвам. Обичам това, което правя, и вярвам, че само ако съм напълно отдаден на нещо, мога да го върша наистина добре“, завърши германецът.