Везенков не игра при победа на Олимпиакос в гръцкото първенство

Олимпиакос победи Панионис с 81:66 (19:22, 23:15, 18:8, 21:21) като домакин в двубой от третия кръг на гръцкото баскетболно първенство за мъже, предаде БТА.

Българският национал Александър Везенков беше в състава на Олимпиакос, но не взе участие в мача. Той получи почивка, а преди срещата му бе връчен призът за Най-полезен играч на петия кръг в Евролигата.

Успехът беше трети пореден за Олимпиакос, който оглавява временното класиране, а Панионис е на дъното в подреждането с три поредни поражения.

Домакините водеха с 42:37 на почивката, а след убедителна трета четвърт дръпнаха с 60:45.

Най-полезен за победата беше Донта Хол с 16 точки и 7 борби, а в игра за Олимпиакос след контузия се завърна Еван Фурние. Михалис Лунцис реализира 20 точки и 7 борби за гостите.

За Везенков и съотборниците му предстои гостуване на германския Байерн Мюнхен в Евролигата на 24 октомври, а два дни по-късно те ще гостуват на състава на Миконос в среща от първенството на Гърция.