Олимпиакос загуби гостуването си в Милано с една точка, Везенков бе титуляр

15 Ноември, 2025 09:53 445 0

Гръцкият гранд е на четвърто място във временното класиране на баскетболната Евролига

Олимпиакос загуби гостуването си в Милано с една точка, Везенков бе титуляр - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александър Везенков беше титуляр при загубата на Олимпиакос с 87:88 (21:27, 20:22, 13:20, 31:21) при гостуването срещу Олимпия Милано в мач от редовния сезон в баскетболната Евролига, предаде БТА.

Българският национал остана на полето 24:26 минути и завърши с 6 точки, 7 борби и 2 асистенции за "червено-белите".

Италианците взеха аванс след по-добрата си стрелба в първия и третия период. Преди последната част Олимпия Милано водеше с 67:56 и до голяма степен си осигури крайния успех, въпреки силните последни 10 минути за отбора от Пирея.

Най-резултатен за тима от Милано стана британецът Куин Елис с 16 точки. Неговият съотборник Армъни Брукс добави още 15 точки.

За Олимпиакос с 27 точки завърши американецът Алек Питърс, а Тайлър Дорси се отличи с 25 точки. Гръцкият гранд е на четвърто място във временното класиране след 7 победи и 4 загуби. Олимпия Милано постигна шестия си успех в тазгодишното издание на турнира и заема седма позиция.


