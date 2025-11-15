Британската баскетболна федерация обяви, че ще прекрати дейността си и ще започне процедура по ликвидация поради значителен и неочакван финансов недостиг, съобщава агенция Reuters, предаде БТА.

От централата информираха в изявление, че решението е продиктувано от „значително и неочаквано намаление на приходите и непредвидени разходи, което води до невъзможност на компанията да изпълни задълженията си, когато станат дължими“.

Управителният орган потвърди, че работи със специализираната фирма Begies Traynor за завършване на процеса по ликвидация. Въпреки колапса, непосредствената концентрация остава върху защитата на националните отбори на Великобритания и осигуряването на участието им в предстоящи международни състезания, коментираха още от британската федерация и допълниха:

„Непосредственият приоритет за всички заинтересовани страни е да работят в тясно сътрудничество с Междуната федерация по баскетбол (ФИБА), за да гарантират постоянната стабилност и сигурност на националните отбори на Великобритания.“

От ФИБА обещаха подкрепа и посочиха: „В тези трудни времена ФИБА е редом до Британската баскетболна федерация и правителството на Обединеното кралство, като остава ангажирана с подкрепата към централата за възстановяване на дейността си и затвърждаване на позицията си на ръководен орган по баскетбола във Великобритания. В тази връзка е от съществено значение да се осигури оптималното представяне на Великобритания на международната сцена, демонстрирайки най-доброто от британския баскетбол чрез своите национални отбори.“

Британската баскетболна централа беше временно отстранена от ФИБА миналия месец, а мъжкият отбор беше изваден от международни състезания поради проблеми с управлението.

През август ФИБА създаде работна група, която да разследва „несъответствие с регулаторните изисквания“ в британския баскетбол след борба за власт между местната федерация и Суперлигата по баскетбол.