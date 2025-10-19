Новини
Медведев триумфира на турнира по тенис в Алмати

19 Октомври, 2025 18:05

За руския тенисист това бе първи трофей от май 2023 година насам

Медведев триумфира на турнира по тенис в Алмати - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вторият поставен Даниил Медведев (Русия) спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Алмати (Казахстан) с награден фонд над 1 милиона долара, предаде БТА.

Във финала Медведев се наложи над осмия в схемата Корентен Муте (Франция) със 7:5, 4:6, 6:3 за два часа и 38 минути игра.

За руския тенисист това бе първи трофей от май 2023 година насам, а финалът бе първи за него на турнир на твърди кортове от Индиън Уелс през 2024-а.

Муте поведе с ранен пробив в първия сет, но руснакът изравни за 4:4, а малко по-късно с втория си пробив в сета стигна до 7:5. Втората част започна по идентичен начин, а Даниил Медведев изравни за 3:3, но Корентен Муте този път веднага върна пробива и дръпна с 5:3, за да затвори сета при 6:4.

Медведев осъществи ключов пробив за преднина от 5:3 в решителния трети сет и приключи двубоя на свой сервис при първия си мачбол.


Казахстан
