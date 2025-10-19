Новини
Спорт »
Тенис »
Синер надигра убедително Алкарас и спечели турнира на „Шестимата крале“

19 Октомври, 2025 10:12 719 1

  • тенис-
  • яник синер-
  • рияд-
  • карлос алкарас-
  • шестимата крале

Синер и Алкарас разделиха поравно титлите от Големия шлем през изминалия тенис сезон, но в събота вечер италианецът доминираше тотално

Синер надигра убедително Алкарас и спечели турнира на „Шестимата крале“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Яник Синер победи Карлос Алкарас с 6:2, 6:4 и спечели титлата в демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд, Саудитска Арабия. Италианецът, номер 2 световната ранглиста, ще получи 6 милиона щатски долара за успеха си, а останалите - по 1.5 милиона, предаде БТА.

Синер и Алкарас разделиха поравно титлите от Големия шлем през изминалия тенис сезон, но в събота вечер италианецът доминираше тотално. Той проби подаването на лидера в световната ранглиста на старта и от този момент бе безгрешен до крайното 6:2, 6:4.

Синер е победител в Саудитска Арабия за втора поредна година, след като през 2024 надигра Алкарас с 6:7(5), 6:3, 6:3.

"Иска ми се да играех така навсякъде. През този сезон се срещах много пъти с Карлос и загубих доста мачове. За мен е чест да бъда на корта с него, а и на тениса са му нужни подобни съперничества като нашето. Той обаче е и мой много добър приятел", заяви Синер след мача.

На турнира участваха шестимата най-добри тенисисти от началото на сезона, като освен финалистите, на корта излизаха още Новак Джокович, Тейлър Фриц, Александър Зверев и Стефанос Циципас. Фриц стана трети след оттегляне на Джокович по-рано през деня.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мунчо

    0 2 Отговор
    Дали е взел "зоб" под формата на крем(че е имал мускулно разтежение) за да победи в този двубой...... 🤣

    10:27 19.10.2025

