Италия без Яник Синер за Купа Дейвис

21 Октомври, 2025 06:30 492 1

Капитанът на “адзурите” заяви, че Синер не е дал съгласието си

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Капитанът на италианския отбор Филипо Воландри обяви първия списък с играчи, повикани за Купа Дейвис 2025, като голямата липса е тази на Яник Синер. Световният номер 2, който в момента участва в турнира във Виена, не е включен в предварителните повиквателни.

Съставът на Италия към този момент включва Матео Беретини, Симоне Болели, Флавио Коболи, Лоренцо Музети и Андреа Вавасори. Според правилата окончателните повиквателни ще бъдат потвърдени седмица преди началото на надпреварата на 18 ноември, което оставя отворена врата за евентуално включване на Синер в последния момент. Воландри все още има право да направи до три промени в състава.

В отсъствието на Синер, лидерската роля в отбора ще бъде поверена на Лоренцо Музети, който ще поведе Италия в опит да повтори успехите от последните години.

„С нашите момчета изградихме успехите си върху духа на отбора и взаимното доверие,“ заяви Воландри, капитан на отбора. „Всички те винаги показват готовност и желание да се раздават за тима. Убеден съм, че групата ще се събере в Болоня с още по-голяма мотивация да постигне нещо историческо за страната и феновете ни. Ще ни предстоят трудни мачове, започвайки с Австрия, но разполагам с широка и качествена група играчи, които ще дадат всичко за синята фланелка”.

Воландри допълни: „Яник Синер не е дал своята готовност за участие през 2025 г. Купа Дейвис е и ще остане негов дом, и съм сигурен, че скоро ще се върне в отбора. Дотогава вярвам напълно в момчетата, които са готови да се борят и да защитят честта на Италия”.

Президентът на Италианската тенис федерация Анджело Бинаги също коментира решението на Синер:

„Разбираме и уважаваме избора му, макар и той да е болезнен за нас. Яник изкара дълъг и интензивен сезон, през който отново доказа, че е изключителен пример за целия италиански тенис. Купа Дейвис е символ на гордост и принадлежност за всички нас, и сме убедени, че той ще се завърне с обичайната си страст и решителност. В същото време имаме пълно доверие в отбора на Воландри — сплотен, амбициозен и способен да превърне всяко предизвикателство в нова мотивация”.


