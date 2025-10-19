Новини
Спорт »
Баскетбол »
Кевин Дюрант стана най-скъпоплатеният играч в историята на НБА

Кевин Дюрант стана най-скъпоплатеният играч в историята на НБА

19 Октомври, 2025 19:11 592 0

  • нба-
  • кевин дюрант-
  • хюстън рокетс-
  • баскетбол

Дюрант два пъти е бил най-полезен играч във финалите на НБА и 15 пъти е бил участник в Мача на звездите

Кевин Дюрант стана най-скъпоплатеният играч в историята на НБА - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирикратният олимпийски шампион с тима на САЩ Кевин Дюрант подписа договор с отбора на Хюстън Рокетс, съобщи ESPN, предаде БТА.

Новият контракт е за две години е и на стойност 90 милиона долара, като има опция и за продължение през сезон 2027/28. Дюрант имаше право на продължение на договора срещу максимален размер от 120 милиона долара, ако избере отново Хюстън, но той направи известна отстъпка, за да гарантира финансовата гъвкавост на клуба и да положи основата на дългогодишно партньорство.

Така Дюрант става лидер в историята на НБА по общите спечелени пари - 598,2 милиона долара, като това са сумите от всичките му договори. Той надмина по този показател четиркратния шампион в НБА ЛеБрон Джеймс от Лос Анджелис Лейкърс, който е с общо 583,9 милиона долара.

Хюстън привлече 37-годишния Кевин Дюрант през юли в резултат на замяна с Финикс Сънс. Той е единственият четирикратен олимпийски шампион по баскетбол. Дюрант два пъти е бил най-полезен играч във финалите на НБА и 15 пъти е бил участник в Мача на звездите. Той е играл още за Оклахома, Голдън Стейт, с който два пъти е шампион, както и Бруклин.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ