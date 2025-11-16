Новини
Спорт »
Баскетбол »
Бившият гард от НБА Патрик Бевърли бе арестуван и обвинен в нападение

16 Ноември, 2025 12:35 463 0

Бившият гард от НБА Патрик Бевърли бе арестуван и обвинен в нападение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият гард от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) Патрик Бевърли беше арестуван и обвинен в нападение, което полицията в Тексас определи като инцидент, свързан „домашно насилие“, пише агенция AP, цитирана от БТА.

37-годишният Бевърли е бил арестуван в Рошарон, съобщават от шерифската служба на окръг Форт Бенд. Гаранцията е определена на 40 000 долара.

Чрез социалните мрежи Патрик Бевърли призова хората „да не вярват на всичко, което виждат в интернет“.

Баскетболистът също така препубликува неподписано изявление, в което казва, че неочаквано е намерил непълнолетната си сестра сама с 18-годишен мъж.

„Той беше разбираемо притеснен, както всеки брат би бил за сестра си. Не вярваме обаче, че последвалото се е случило по начина, по който е описано. Очакваме с нетърпение възможността да обсъдим това в съда“, се казва в изявлението.

За последно в НБА Бевърли игра за Милуоки Бъкс през 2024 година. Преди това е бил още в Хюстън Рокетс, Лос Анджелис Клипърс и няколко други отбора през 12-годишната си кариера.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
