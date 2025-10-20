Верстапен безапелационен в Остин – Ред Бул отново диктува темпото

Макс Верстапен продължи доминацията си във Формула 1, след като триумфира в Гран При на САЩ с болида на Ред Бул. Нидерландецът поведе още от старта и не позволи на никого да застраши позицията му до финала, записвайки трета победа в последните четири старта от сезона.

Основната интрига на пистата в Остин се разигра зад него – Ландо Норис и Шарл Льоклер водеха зрелищен дуел за второто място. След серия от обиколки, пълни с напрежение и атаки, пилотът на Макларън показа хладнокръвие и успя да удържи настъпващия Льоклер. Зад тях финишираха Люис Хамилтън и Оскар Пиастри, които също предложиха здрава битка в средата на колоната.

Верстапен запази лидерството си още в първия завой, след като не позволи на Льоклер да го изпревари. Алонсо загуби няколко позиции, докато Хамилтън успя да се промъкне напред пред Пиастри. Инцидент между Карлос Сайнц и Антонели в шестата обиколка доведе до виртуална кола за сигурност, но след рестарта пилотът на Ред Бул бързо възстанови темпото си и натрупа аванс от близо 10 секунди.

Норис обаче не се отказа и успя да свали преднината на лидера, въпреки че и двамата се оплакваха от износени гуми. В последните обиколки британецът се фокусира върху запазване на позицията си спрямо Льоклер, а Верстапен безпроблемно пресече финала и прибави нови 25 точки към актива си.

Победата доближи световния шампион още повече до титлата – авансът му в генералното класиране вече е само 40 точки, при над 100 преди няколко кръга. До края на сезона остават пет старта, в които Макс Верстапен изглежда все по-трудно достижим.