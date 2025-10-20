Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Верстапен безапелационен в Остин – Ред Бул отново диктува темпото

Верстапен безапелационен в Остин – Ред Бул отново диктува темпото

20 Октомври, 2025 07:04 807 3

  • макс верстапен -
  • формула 1-
  • гран при на сащ -
  • болид-
  • ред бул-
  • остин -
  • ландо норис -
  • шарл льоклер

Световният шампион спечели убедително Гран При на САЩ, докато Норис и Льоклер водиха оспорвана битка за второто място

Верстапен безапелационен в Остин – Ред Бул отново диктува темпото - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Макс Верстапен продължи доминацията си във Формула 1, след като триумфира в Гран При на САЩ с болида на Ред Бул. Нидерландецът поведе още от старта и не позволи на никого да застраши позицията му до финала, записвайки трета победа в последните четири старта от сезона.

Основната интрига на пистата в Остин се разигра зад него – Ландо Норис и Шарл Льоклер водеха зрелищен дуел за второто място. След серия от обиколки, пълни с напрежение и атаки, пилотът на Макларън показа хладнокръвие и успя да удържи настъпващия Льоклер. Зад тях финишираха Люис Хамилтън и Оскар Пиастри, които също предложиха здрава битка в средата на колоната.

Верстапен запази лидерството си още в първия завой, след като не позволи на Льоклер да го изпревари. Алонсо загуби няколко позиции, докато Хамилтън успя да се промъкне напред пред Пиастри. Инцидент между Карлос Сайнц и Антонели в шестата обиколка доведе до виртуална кола за сигурност, но след рестарта пилотът на Ред Бул бързо възстанови темпото си и натрупа аванс от близо 10 секунди.

Норис обаче не се отказа и успя да свали преднината на лидера, въпреки че и двамата се оплакваха от износени гуми. В последните обиколки британецът се фокусира върху запазване на позицията си спрямо Льоклер, а Верстапен безпроблемно пресече финала и прибави нови 25 точки към актива си.

Победата доближи световния шампион още повече до титлата – авансът му в генералното класиране вече е само 40 точки, при над 100 преди няколко кръга. До края на сезона остават пет старта, в които Макс Верстапен изглежда все по-трудно достижим.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 0 Отговор
    Някой още спи:
    "авансът му в генералното класиране вече е само 40 точки..." -
    всъщност е ИЗОСТАВАНЕ все още с 40 точки.
    Браво на Лудия Макс...

    07:19 20.10.2025

  • 2 Джоко

    0 0 Отговор
    Поговорката в пълна сила- двама се карат (Норис и Пиастри), трети печели- Верстапен.

    08:35 20.10.2025

  • 3 явер

    0 0 Отговор
    Верстапен първи, Цинода след 8 място, всяко състезание, пък колите еднакви. Японеца го държат заради Хонда, ама той по никакъв начин не помага на Верстапен, докато другите отбори са с изравнени състезатели. Лудият Макс е много голям, туй е истината.

    08:40 20.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ