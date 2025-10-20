Новини
Асоциацията на българските футболисти застана зад Светослав Вуцов след оттеглянето му от националния отбор

20 Октомври, 2025 12:02

Вратарят на Левски временно се оттегли от представителния ни тим

Асоциацията на българските футболисти застана зад Светослав Вуцов след оттеглянето му от националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Асоциацията на българските футболисти официално изрази подкрепата си към младия вратар Светослав Вуцов. Решението на Вуцов да преустанови временно участието си в националния тим, породено от напрежение с част от треньорския щаб, предизвика широк обществен отзвук.

В специално изявление, разпространено до медиите, от Асоциацията подчертаха, че застават твърдо зад своя колега и настояват за открит диалог и справедливост във футболната общност.

Ето позицията:

"След като изчакахме да утихнат страстите и емоциите и след като внимателно анализирахме ситуацията около националния вратар Светослав Вуцов, бихме искали да заявим следното:

Едва ли някой би оспорил, че във футболната игра най-важни са футболистите. Без футболисти няма футбол. На всички е известно, че България не разполага с голям брой качествени футболисти. Затова е недопустимо да съсипваме и малкото, които имаме.

Ние заставаме в подкрепа на Светослав Вуцов и сме готови да му осигурим психологическа и юридическа помощ, ако самият той пожелае. Мястото на Светослав е в националния отбор и ние сме убедени, че той ще бъде важна част от неговото настояще и бъдеще. Призоваваме ръководството на БФС да намери справедливо решение на този случай и да не допуска възникването на подобни проблеми в националния отбор.

Случаят със Светослав е само върхът на айсберга. По-тревожното е, че на клубно ниво съществуват редица подобни случаи, които, по разбираеми причини, не достигат до широката общественост. Отношенията между треньори и футболисти в един отбор трябва да се градят на взаимно уважение и зачитане на достойнството на всяка от страните.

Затова Асоциацията на българските футболисти ще внесе предложение в БФС треньорите и футболистите да подписват Етичен кодекс на поведение, който да бъде неразделна част от техния трудов договор. Този кодекс следва да съдържа основните принципи и норми, определящи поведението и взаимоотношенията на участниците във футболния процес.

Убедени сме, че моралът и възпитанието са ценности, които трябва да бъдат в основата на промяната в българския футбол, и ние сме готови да работим в тази посока.

От името на Асоциацията на българските футболисти

Мила Христова – президент

Димитър Илиев – вицепрезидент".


Оценка 2.8 от 4 гласа.
  • 1 Някой

    5 3 Отговор
    Да го накажат дисциплинарно за жестовете по време на мача с Черно море. Поне 2 мача наказание.
    Не знаят какво е станало, но се изказват в подкрепа за някой. Ако съм треньор на националите публично бих заявил, че се изхвърля дисциплинарно и за какво. Имал 2 провинения и толкова се знае. И изобщо не е незаменим.
    Баща му Вили Вуцов в Хебър повечето мачове бе наказан. Сигурно от там му влияе. После защо някакъв с 200км/ч се блъснал в рейс. Еми защото се отглеждат такива. Трябват наказания!

    12:07 20.10.2025

  • 2 Мнение

    4 3 Отговор
    Извинявайте, но такъв шум не се вдигна когато Стоичков нарече Христо Бонев "Г-н Никой".

    12:10 20.10.2025

  • 3 Лефскарщината

    8 0 Отговор
    отдавна провали спорта в бг.
    Простотията им и арагонтността им е безгранична

    12:14 20.10.2025

  • 4 Както го определи Венци Стефанов....

    7 2 Отговор
    Той е един лигльо, и ненормалният му баща цяла седмица занимава обществеността с истериите си и капризите на синчето му.

    12:15 20.10.2025

  • 5 Пламен

    5 1 Отговор
    Крушата не пада по-далеч от дървото.

    12:21 20.10.2025

