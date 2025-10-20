Челси преговаря със специалист по трансферите, открил Салах

Ръководството на Челси ще се опита да си осигури услугите на бившия специалист по привличане на играчи на Ливърпул - Дейвид Фалоус. Според информациите той ще заеме висша ръководна позиция при лондончани.

Бившият директор на „червените“ напусна „Анфийлд“ през септември 2024 г. след 12 успешни години в клуба, където се фокусираше върху привличането на играчи и ръководеше скаутската мрежа на клуба.

Счита се, че именно той е в основата на трансфера на Мохамед Салах в Ливърпул.

Челси вече има планове да наеме 45-годишния специалист на позиция, която ще му позволи да поеме активна роля в скаутската дейност и развитието на играчите на „Стамфорд Бридж“.

Той ще има принос и по отношение на футболните операции, включително решенията за привличане на играчи, треньори и персонал.

Фалоус ще работи в тясно сътрудничество със спортните директори на Челси, Лорънс Стюарт и Пол Уинстънли, както и със директорите, отговарящи за привличане на играчи и таланти Сам Джуъл и Джо Шийлдс.

По време на дългата си кариера във футбола, Фалоус е работил преди това и за Манчестър Сити, Нюкасъл и Болтън.