Челси преговаря със специалист по трансферите, открил Салах

Ръководството на Челси ще се опита да си осигури услугите на бившия специалист по привличане на играчи на Ливърпул - Дейвид Фалоус. Според информациите той ще заеме висша ръководна позиция при лондончани.
Бившият директор на „червените“ напусна „Анфийлд“ през септември 2024 г. след 12 успешни години в клуба, където се фокусираше върху привличането на играчи и ръководеше скаутската мрежа на клуба.
Счита се, че именно той е в основата на трансфера на Мохамед Салах в Ливърпул.
Челси вече има планове да наеме 45-годишния специалист на позиция, която ще му позволи да поеме активна роля в скаутската дейност и развитието на играчите на „Стамфорд Бридж“.
Той ще има принос и по отношение на футболните операции, включително решенията за привличане на играчи, треньори и персонал.
Фалоус ще работи в тясно сътрудничество със спортните директори на Челси, Лорънс Стюарт и Пол Уинстънли, както и със директорите, отговарящи за привличане на играчи и таланти Сам Джуъл и Джо Шийлдс.
По време на дългата си кариера във футбола, Фалоус е работил преди това и за Манчестър Сити, Нюкасъл и Болтън.
1 Някой
Меси го гледах за първи път в ШЛ (имаше лимит на чужденци извън ЕС в Испания и не поскаха за първенство) срещу Челси. След първото полувреме казах на фен на Роналдиньо, че този ще е по-добър от него и потенциално ще вземе Златната топка. Това след гледано 1 полувреме на футболист когото не бях виждал!
Някога по Евроспорт ли даваха репортажи от първенства в Европа. За в Нидерландия гледах Роналдо / Феномена и се чудих как големите не са го привлекли. Разликата бе огромна.
Такива неща просто си личат.
Гледах мач на младежи на Германия и ми направи впечатление Рюдигер. Защитници се оценяват много по-трудно и е до мач. И въпреки че понякога клонеше към провал, факта е че взе ШЛ с Челси и Реал.
17:34 20.10.2025