Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси преговаря със специалист по трансферите, открил Салах

Челси преговаря със специалист по трансферите, открил Салах

20 Октомври, 2025 17:15 363 1

  • мохамед салах-
  • футбол-
  • ливърпул-
  • дейвид фалоус

Дейвид Фалоус напусна „Анфийлд“ през септември 2024 г. след 12 успешни години в клуба

Челси преговаря със специалист по трансферите, открил Салах - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Челси ще се опита да си осигури услугите на бившия специалист по привличане на играчи на Ливърпул - Дейвид Фалоус. Според информациите той ще заеме висша ръководна позиция при лондончани.

Бившият директор на „червените“ напусна „Анфийлд“ през септември 2024 г. след 12 успешни години в клуба, където се фокусираше върху привличането на играчи и ръководеше скаутската мрежа на клуба.

Счита се, че именно той е в основата на трансфера на Мохамед Салах в Ливърпул.

Челси вече има планове да наеме 45-годишния специалист на позиция, която ще му позволи да поеме активна роля в скаутската дейност и развитието на играчите на „Стамфорд Бридж“.

Той ще има принос и по отношение на футболните операции, включително решенията за привличане на играчи, треньори и персонал.

Фалоус ще работи в тясно сътрудничество със спортните директори на Челси, Лорънс Стюарт и Пол Уинстънли, както и със директорите, отговарящи за привличане на играчи и таланти Сам Джуъл и Джо Шийлдс.

По време на дългата си кариера във футбола, Фалоус е работил преди това и за Манчестър Сити, Нюкасъл и Болтън.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Добрите си личат. Салах игра в Базел срещу Лудогорец и още тогава казах, че този е добър. Примерно единият мач им вкара 2 гола и после май другият. Върти ми се в главата 4:2 за Базел.
    Меси го гледах за първи път в ШЛ (имаше лимит на чужденци извън ЕС в Испания и не поскаха за първенство) срещу Челси. След първото полувреме казах на фен на Роналдиньо, че този ще е по-добър от него и потенциално ще вземе Златната топка. Това след гледано 1 полувреме на футболист когото не бях виждал!
    Някога по Евроспорт ли даваха репортажи от първенства в Европа. За в Нидерландия гледах Роналдо / Феномена и се чудих как големите не са го привлекли. Разликата бе огромна.
    Такива неща просто си личат.
    Гледах мач на младежи на Германия и ми направи впечатление Рюдигер. Защитници се оценяват много по-трудно и е до мач. И въпреки че понякога клонеше към провал, факта е че взе ШЛ с Челси и Реал.

    17:34 20.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ