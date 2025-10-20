Новини
Наско Сираков е приел поканата на президента на БФС за среща

20 Октомври, 2025 16:30 590 3

  • наско сираков-
  • футбол-
  • левски-
  • светослав вуцов-
  • бфс-
  • георги иванов - гонзо

Очаква се на сбирката да присъстват още внукът на Иван Вуцов и изпълнителният директор на клуба от "Герена" Даниел Боримиров

Наско Сираков е приел поканата на президента на БФС за среща - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Левски Наско Сираков е приел поканата на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов за среща в Бояна утре. На нея ще се обсъжда казусът около вратаря на "сините" Светослав Вуцов, който обяви, че временно се оттегля от националния отбор.

Очаква се на сбирката да присъстват още внукът на Иван Вуцов и изпълнителният директор на клуба от "Герена" Даниел Боримиров. От другата страна на масата трябва да застане и националният селекционер Александър Димитров. От БФС поясниха пред Sportal.bg, че утрешната среща ще се проведе по обед.


Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Цирк

    3 1 Отговор
    Тия си пият ракията заедно - "приел" 🤣

    16:32 20.10.2025

  • 2 Някой

    0 2 Отговор
    Какво има да се говори. Отказал се е, край! Все едно е незаменим. Да му погледнат дисциплината и например жестовете му по време на мача с Черно море. БФС да го накаже 2 мача. Ще дава пример с онзи дето с почти 200км/ч се удари в рейс. Ето така се отглеждат такива. Като им се разминават провиненията. Трябва да разберат, че за престъпленията следват наказания. На мястото на треньора обявявам, че не го искам и край.

    16:47 20.10.2025

  • 3 така ли

    1 1 Отговор
    Много работа имат тези хайлази.....

    16:49 20.10.2025

