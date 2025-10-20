Новини
Капитанът на Ман Юнайтед: Феновете на Ливърпул ни помогнаха

20 Октомври, 2025 17:00 494 1

  • манчестър юнайтед-
  • бруно фернандеш-
  • ливърпул-
  • футбол

Португалският полузащитник смята, че феновете на мърсисайдци са оказали негативно влияние върху своите играчи в началната фаза на двубоя

Капитанът на Ман Юнайтед: Феновете на Ливърпул ни помогнаха - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Манчестър Юнайтед - Бруно Фернандеш, сподели, че голямата победа на „червените дяволи“ над Ливърпул на „Анфийлд“, първа такава от януари 2016-а година, е била улеснена от напрежението и недоволството на домакинската публика през първото полувреме. Португалският полузащитник смята, че феновете на мърсисайдци са оказали негативно влияние върху своите играчи в началната фаза на двубоя.

Решаващият гол за успеха на Юнайтед бе дело на Хари Магуайър в 84-ата минута.

„Още в първите десет минути знаехме, че Ливърпул ще се опита да започне агресивно и да наложи натиск. Но постепенно усетихме, че когато владеят топката, публиката започва да им създава напрежение, подканвайки ги да играят по-бързо. Това ни помогна, защото искахме именно да забавим темпото им“, заяви Фернадеш пред Sky Sports.

„Когато го направихме, се отвориха пространства в средата на терена, които успяхме да използваме. През второто полувреме контролирахме повече топката и имахме повече увереност. Знаем колко много означават тези дербита за нашите фенове и за клуба като цяло. Победата на „Анфийлд“ беше специална, защото отдавна не бяхме успявали да го направим“, добави опитният халф.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    След две греди и още куп положения за Лпул по-слабия отбор вкара гол.И какво от това?Новият вратар още не е свикнал с играта във Висшата лига и високите топки ,но има потенциал.Владеене на топката 63% срещу 37% в полза на домакините но резултатът е негативен в края.

    17:14 20.10.2025

