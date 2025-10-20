Новини
ВИДЕО на Ламин Ямал и Ники Никол стана хит в мрежата

20 Октомври, 2025 17:45 1 053 9

Фланговият футболист не за първи път демонстрира танцувалните си умения, а клипове с негово участие бързо стават хит в мрежата

ВИДЕО на Ламин Ямал и Ники Никол стана хит в мрежата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Барселона Ламин Ямал продължава да привлича вниманието както на терена, така и извън него. Този път хит в социалните мрежи стана видео на младока и неговата приятелка Ники Никол, в което двамата танцуват.

"Ламин Ямал се появи заедно с партньорката си в най-новото видео на аржентинската певица, което със сигурност ще бъде популярната танцова песен през следващите седмици", пише Diario Sport.

Фланговият футболист не за първи път демонстрира танцувалните си умения, а клипове с негово участие бързо стават хит в мрежата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас, накъде отива светът.

    11 1 Отговор
    Добре, че има свестни младежи като волейболистите ни, че иначе това на видеото ни чака ...

    17:48 20.10.2025

  • 2 Май Муун

    8 1 Отговор
    някаква май Муна

    17:48 20.10.2025

  • 3 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Цигането ударило един кючек за радост на празноглавите

    17:50 20.10.2025

  • 4 Сандо

    9 1 Отговор
    Май още един суперталант ще приключи рано с бляскавата си кариера.Божинката да отиде при него и да сподели неоценимия си опит.

    17:52 20.10.2025

  • 5 Няма

    6 1 Отговор
    да стигне далече във футбола , това не е пътят да станеш звезда от ранга на Роналдо и Меси . В най добрият случай ще приключи като Неймар, футболен талант но малко професионализъм . Жалко за таланта му.

    17:58 20.10.2025

  • 6 Възмутен

    0 0 Отговор
    Не бих искал това нещо на снимката да ми е приятелка, дъщеря, внучка.....

    Коментиран от #9

    18:21 20.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да знаете

    0 0 Отговор
    Цялото име на "испанчето" е Ламин Ямал Насрауи Ебббана, само с едно "б" в последното име,
    но не може да мине автоматичната проверка, ако го напиша така!

    18:43 20.10.2025

  • 9 00014

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Възмутен":

    Аз нямам нищо против да я разгледам гола .... в зоопарка, как яде банан в клетката.

    18:58 20.10.2025

