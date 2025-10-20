Новини
Спорт »
Световен футбол »
Официално: Ювентус преподписа с най-опитния си играч

Официално: Ювентус преподписа с най-опитния си играч

20 Октомври, 2025 20:25 422 0

  • ювентус-
  • даниеле ругани-
  • футбол-
  • договор

Именно 31-годишният играч има най-много мачове за Ювентус сред всички футболисти в настоящия състав на клуба

Официално: Ювентус преподписа с най-опитния си играч - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Ювентус официално обявиха подновяването на договора на защитника Даниеле Ругани до лятото на 2028 година.

Именно 31-годишният играч има най-много мачове за Ювентус сред всички футболисти в настоящия състав на клуба. Ругани e записал общо 152 мача за “бианконерите”, в които е отбелязал 11 гола и е направил 1 асистенция.

Той е шесткратен шампион на Италия със “Старата госпожа”, като освен това има периоди под наем в четири други клуба: Емполи, Рен, Каляри и Аякс, където прекара миналата кампания. Освен това опитният бранител има 7 двубоя за националния отбор на Италия, за който не е играл от 2018 година насам.

През настоящия сезон Ругани има едва три срещи във всички турнири, но се очаква през следващите седмици да получава повече игрово време предвид тежката контузия на съотборника му в отбрана Бремер.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ