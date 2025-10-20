Официално: Ювентус преподписа с най-опитния си играч

От Ювентус официално обявиха подновяването на договора на защитника Даниеле Ругани до лятото на 2028 година.

Именно 31-годишният играч има най-много мачове за Ювентус сред всички футболисти в настоящия състав на клуба. Ругани e записал общо 152 мача за “бианконерите”, в които е отбелязал 11 гола и е направил 1 асистенция.

Rugani renews his ⚪️⚫️ contract until 2028! ✍️



Той е шесткратен шампион на Италия със “Старата госпожа”, като освен това има периоди под наем в четири други клуба: Емполи, Рен, Каляри и Аякс, където прекара миналата кампания. Освен това опитният бранител има 7 двубоя за националния отбор на Италия, за който не е играл от 2018 година насам.

През настоящия сезон Ругани има едва три срещи във всички турнири, но се очаква през следващите седмици да получава повече игрово време предвид тежката контузия на съотборника му в отбрана Бремер.