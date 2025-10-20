Берое и Монтана не се победиха

Берое и Монтана завършиха 1:1 в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Стара Загора предложи положения и пред двете врати, а попаденията паднаха през първата част. Звездата на “заралии” Алберто Салидо откри резултата още в 7-ата минута, като за него това беше осми гол от старта на сезона и прави сериозни заявки за голмайсторския приз. В 16-ата минута обаче Монтана изравни чрез хубаво попадение на Филип Ежике почти от аутлинията. Лошата новина за Берое дойде на полувремето, когато голмайсторът Салидо беше принудително заменен, след като получи някаква контузия.

С това равенство старозагорци събират в актива си 14 точки и се изкачва до шестото място. Монтана от своя страна прекъсна негативната си серия от три поредни загуби. Северозападният тим е 12-ти с 12 пункта.

Още с първата си по-опасна ситуация домакините успяха да открият, а голмайсторът е добре познат - Алберто Салидо. В 7-ата минута след центриране отдясно на Жоао Мигел към далечния край на наказателното поле звездата в състава на “заралии” стреля директно от движение и прати топката в близкия ъгъл на вратата, пазена от Марсио Роса.

В 16-ата минута с първото си положение Монтана изравни. Филип Ежике успя да изпревари Хуан Пабло Саломони при извеждащ пас и му отне. Нападателят на Монтана стреля от почти нулев ъгъл, тъй като беше на аутлинията, но след изключително прецизно изпълнение изравни - 1:1.

В 24-ата минута Борис Димитров опита опасен шут от дистанция. Артур Мота обаче внимаваше и изби в корнер. До края на първата част повече интересни ситуации не се създадоха, но Монтана беше по-активен през по-голямата част от времето.

Второто полувреме не започна по най-добрия начин за Берое, след като звездата на тима Алберто Салидо бе заменен принудително. Това позволи на Монтана да продължи натиска си от първото полувреме, но до опасни ситуации не се стигна. В 52-ата минута пък дойде и първото спасяване от страна Марсио Роса. Нене стреля опасно, но вратарят на гостите отрази.

Малко по-късно Кайо Лопес също опита удар, но отново Роса се намеси. В 65-ата минута настъпи нов неприятен момент за “заралии”, след като Викторио Вълков получи лоша контузия и беше изнесен на носилка.

В 76-ата минута Монтана беше много близо до втори гол. Илиадис изведе Ежике сам срещу вратаря, но нападателят не успя да вкара от чиста позиция и резултатът остана 1:1.

4 минути по-късно Ежике отново беше изведен добре. Този път голмайсторът на гостите показа добра техника и се справи както с бранител на “заралии”, така и с вратаря на Берое. След това обаче беше препънат и главният съдия отсъди дузпа. В последствие се видя, че страничният рефер е вдигнал флага си, тъй като Ежике е бил в положение на засада при подаването и наказателния удар беше отменен.

Към края на двубоя Монтана беше доста по-активен и натисна, но до попадение не се стигна. Така двата тима си поделиха по една точка.