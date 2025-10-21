Деко разкри трансферната стратегия на Барселона за зимата

Въпреки серията от контузии и колебливото начало на сезона, Барселона няма намерение да прави спешни трансфери през зимния прозорец. Това потвърди спортният директор на клуба Деко, който обяви, че засега няма планове за нови попълнения, но клубът ще следи внимателно ситуацията.

„Не виждам нужда да влизаме на зимния трансферен пазар към този момент“, заяви Деко пред медиите след участието си в Общото събрание на делегатите на клуба. „Сезонът ще покаже какво ни е необходимо. Никой играч не е поискал да напусне и това не е повлияло на нашите планове. Но ако се наложи — ще реагираме. Ще сме внимателни и готови, когато моментът го изисква”.

Каталунците, които защитават титлата си в Ла Лига, все още не могат да възпроизведат формата от предходния сезон 2024/25. Отборът изостава от Реал Мадрид в класирането и бе на секунди от трета поредна загуба в началото на октомври.

Сериозните кадрови проблеми в защита и липсата на достатъчна дълбочина в атаката показаха ясно къде са слабите звена на тима. Въпреки това, Деко не смята, че е нужно паническо пазаруване през януари.

Кризата с контузии и напускането на Иниго Мартинес оголиха важни позиции в състава на Ханзи Флик, но ръководството предпочита да запази хладнокръвие и да действа само ако възникне спешна нужда.

„Ако нещо излезе извън контрол или се появи възможност, която си заслужава — ще бъдем там“, завърши Деко, без да посочва конкретни имена на потенциални цели.