Херо официално е новият треньор на Ботев (Пд)

20 Октомври, 2025 21:55 447 4

  • димитър димитров - херо-
  • футбол-
  • ботев пловдив

"Канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

Херо официално е новият треньор на Ботев (Пд) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Димитър Димитров-Херо е новият треньор на Ботев (Пловдив), обявиха "канарчетата" чрез страницата си във "Фейсбук". Специалистът обаче ще поеме своите функции на 17 ноември 2025 година.

"Официално изявление от ПФК Ботев Пловдив

Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално обявява, че нов старши треньор на отбора ще бъде Димитър Димитров – Херо.

Поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, подписването на договора и официалното му встъпване в длъжност ще се осъществи на 17 ноември 2025 г.

Димитър Димитров – Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както в България, така и на международната сцена.

В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец, както и бивш селекционер на националния отбор на България.

Под негово ръководство редица отбори постигат най-силните си сезони в историята, а стилът му на работа е символ на дисциплина, тактическа зрялост и силен характер.

Ръководството на клуба вярва, че с опита и авторитета на Херо, както и с подкрепата на жълто-черната общност, Ботев Пловдив ще поеме по пътя на стабилността и възхода.

Очакваме с нетърпение новата страница в историята на нашия клуб", се казва в изявлението на пловдивчани.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 0 Отговор
    Александър Томаш вече няма да го вземат за треньор и в аматьорската окръжна лига на Видин.

    21:59 20.10.2025

  • 2 Задавате ли си въпроса....

    4 0 Отговор
    Защо само едни и същи треньори се въртят из българските отбори.Ми много е просто,тези всички треньори са обучени за игра с черното тото и наговаряне на мачовете.Ако ги изгонят окончателно от спорта тепърва нови ли ще обучават.Не става така щото току виж изтекла информация.Същото е и при митничарите.Да сте видели изгонен митничар.Затова местене от отбор на отбор и от митница на митница-готови кадри.

    22:06 20.10.2025

  • 3 1912

    0 0 Отговор
    УСПЕХ 💪💪💪

    22:09 20.10.2025

  • 4 ХерОо

    0 0 Отговор
    Колко отбора обиколи ,всички шампиони ги направи ,и все те освобождават

    22:31 20.10.2025

