Антонио Конте: Тази Шампионска лига трябва да бъде училище за Наполи

Наставникът на Наполи Антонио Конте заяви, че участието на тима в Шампионската лига този сезон трябва да бъде урок за растеж и натрупване на опит, след като клубът пропусна европейските турнири миналата година.

На пресконференция преди гостуването на ПСВ Айндховен, италианският специалист коментира и състоянието на контузения Скот Мактоминей, както и адаптацията на новото попълнение Кевин Де Бройне.

„Скот не тренира през последните дни и днес се включи само частично. Всичко зависи от това как ще се чувства. Ако е готов, ще се радваме да го използваме, ако не — ще намерим друго решение. Играем срещу шампиона на Нидерландия, който редовно участва в Шампионската лига. Трябва да пуснем балансиран състав и да се представим на най-високо ниво.

Миналата година не участвахме в евротурнирите, така че този сезон е ново преживяване за нас. Този турнир трябва да бъде нашето училище — а ние да бъдем добри ученици, които един ден ще надминат своите учители“, заяви Конте.

Италианецът подчерта, че настоящият сезон е различен от предходния и че тимът все още изгражда своя облик. „Миналата година започнахме като аутсайдери, а сега сме с нов състав. Трябва да бъдем търпеливи — всичко ще зависи от това колко бързо новите момчета ще се адаптират“, добави той.

Конте коментира и ролята на Кевин Де Бройне, който постепенно се утвърждава като ключова фигура в състава на Наполи. „Винаги се опитвам да разбирам играчите си. Кевин прогресира — той е все по-въвлечен в отборната игра и изглежда щастлив да е част от този проект. Повиши нивото на отбора. При нас показва класата си, макар и в по-различна роля от обичайната. Той не само изгражда играта, но и внася характер и лидерство. Смятам, че се оформя нова роля за него и че е много отдаден и доволен“, завърши Конте.