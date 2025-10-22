Петер Шмайхел: Хари Магуайър трябва да е капитан на Манчестър Юнайтед

Бившият легендарен вратар на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел изрази мнение, че мениджърът Рубен Аморим трябва да преразгледа капитанската роля в отбора и да я възложи на Хари Магуайър, вместо на Бруно Фернандеш.

Миналия уикенд “червените дяволи” записаха впечатляваща победа над Ливърпул на “Анфийлд” – първата от почти десет години – и постигнаха четири поредни успеха във Висшата лига за първи път откакто Аморим пое отбора през ноември 2024 година.

Шмайхел остана впечатлен от представянето на Магуайър, който отбеляза решаващия гол и стартира в титулярния състав едва за трети път този сезон. Легендата подчерта, че защитникът притежава качествата на истински лидер.

“Искам да го видя като капитан на Манчестър Юнайтед. Той има всичко необходимо – организира отбора, комуникира с играчите и им вдъхва увереност”, коментира 61-годишният Шмайхел пред “Viaplay”.

Той добави: “Не е най-бързият, но Манчестър Юнайтед е имал такива защитници и преди. Магуайър поема отговорност и се откроява във всеки мач – това е лидерството, което тимът се нуждае”.