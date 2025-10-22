Новини
Петер Шмайхел: Хари Магуайър трябва да е капитан на Манчестър Юнайтед

22 Октомври, 2025 08:03 406 1

  • вратар -
  • манчестър юнайтед -
  • петер шмайхел-
  • рубен аморим -
  • хари магуайър-
  • бруно фернандеш

Легендата на “червените дяволи” призова за промяна в лидерството на отбора

Петер Шмайхел: Хари Магуайър трябва да е капитан на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившият легендарен вратар на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел изрази мнение, че мениджърът Рубен Аморим трябва да преразгледа капитанската роля в отбора и да я възложи на Хари Магуайър, вместо на Бруно Фернандеш.

Миналия уикенд “червените дяволи” записаха впечатляваща победа над Ливърпул на “Анфийлд” – първата от почти десет години – и постигнаха четири поредни успеха във Висшата лига за първи път откакто Аморим пое отбора през ноември 2024 година.

Шмайхел остана впечатлен от представянето на Магуайър, който отбеляза решаващия гол и стартира в титулярния състав едва за трети път този сезон. Легендата подчерта, че защитникът притежава качествата на истински лидер.

“Искам да го видя като капитан на Манчестър Юнайтед. Той има всичко необходимо – организира отбора, комуникира с играчите и им вдъхва увереност”, коментира 61-годишният Шмайхел пред “Viaplay”.

Той добави: “Не е най-бързият, но Манчестър Юнайтед е имал такива защитници и преди. Магуайър поема отговорност и се откроява във всеки мач – това е лидерството, което тимът се нуждае”.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Хари Магуайър е най-добрият футболист на Юнайтед, логично е да е капитан.

    08:30 22.10.2025

Новини по спортове:
