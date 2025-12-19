Сър Алекс Фъргюсън: Манчестър Юнайтед може да чака дълго за нова титла

Легендарният мениджър на Манчестър Юнайтед - сър Алекс Фъргюсън, изрази сериозни съмнения относно бързото завръщане на клуба на върха на английския футбол. В интервю за Press Box PR шотландският стратег направи откровен анализ на настоящата ситуация на "Олд Трафорд".

"Аморим е почтен човек, но се намира в деликатна позиция," сподели Фъргюсън, визирайки евентуалния нов треньор на "червените дяволи".

"Спомням си, когато поех Манчестър Юнайтед – тогава Ливърпул доминираше и бе истински гигант, печелейки четири пъти Купата на европейските шампиони. Въпреки това, на тях им отне цели три десетилетия, за да се върнат на върха в Англия."

По думите на Фъргюсън, Манчестър Юнайтед в момента преминава през сходен труден период.

"Възможно е да минат 10 или дори 11 години, преди отново да видим титлата на "Олд Трафорд". Необходимо е клубът да преосмисли из основи трансферната си стратегия и да вземе по-добри решения за бъдещето," категоричен е бившият наставник.

Последният триумф на Манчестър Юнайтед във Висшата лига датира от 2013 година – именно под ръководството на сър Алекс. Оттогава насам "червените дяволи" не успяват да се доберат до златните медали, а феновете все по-нетърпеливо очакват нова ера на успехи.