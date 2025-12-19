Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сър Алекс Фъргюсън: Манчестър Юнайтед може да чака дълго за нова титла

Сър Алекс Фъргюсън: Манчестър Юнайтед може да чака дълго за нова титла

19 Декември, 2025 20:45 316 1

  • мениджър -
  • манчестър юнайтед -
  • сър алекс фъргюсън-
  • английския футбол-
  • олд трафорд-
  • висшата лига

Последният триумф на тима във Висшата лига датира от 2013 година

Сър Алекс Фъргюсън: Манчестър Юнайтед може да чака дълго за нова титла - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният мениджър на Манчестър Юнайтед - сър Алекс Фъргюсън, изрази сериозни съмнения относно бързото завръщане на клуба на върха на английския футбол. В интервю за Press Box PR шотландският стратег направи откровен анализ на настоящата ситуация на "Олд Трафорд".

"Аморим е почтен човек, но се намира в деликатна позиция," сподели Фъргюсън, визирайки евентуалния нов треньор на "червените дяволи".

"Спомням си, когато поех Манчестър Юнайтед – тогава Ливърпул доминираше и бе истински гигант, печелейки четири пъти Купата на европейските шампиони. Въпреки това, на тях им отне цели три десетилетия, за да се върнат на върха в Англия."

По думите на Фъргюсън, Манчестър Юнайтед в момента преминава през сходен труден период.

"Възможно е да минат 10 или дори 11 години, преди отново да видим титлата на "Олд Трафорд". Необходимо е клубът да преосмисли из основи трансферната си стратегия и да вземе по-добри решения за бъдещето," категоричен е бившият наставник.

Последният триумф на Манчестър Юнайтед във Висшата лига датира от 2013 година – именно под ръководството на сър Алекс. Оттогава насам "червените дяволи" не успяват да се доберат до златните медали, а феновете все по-нетърпеливо очакват нова ера на успехи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    1 0 Отговор
    За титла си трябва и треньор! Последните години се упражняват некакви клошари,
    дето и за Марек Дупница не стават! ФАКТ!

    20:49 19.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ