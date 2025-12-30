Трент Александър-Арнолд на прага на сензационно завръщане във Висшата лига?

Английският национал Трент Александър-Арнолд може да поеме обратно към родината си, след като престоят му в Реал Мадрид не оправда очакванията. Според информация на Give Me Sport, три от водещите клубове във Висшата лига зорко следят ситуацията около десния бек, който така и не успя да разгърне пълния си потенциал на „Сантяго Бернабеу“ заради поредица от неприятни травми.

Любопитното е, че сред кандидатите за подписа на Александър-Арнолд не фигурира бившият му клуб Ливърпул, откъдето той премина в испанската столица през изминалото лято. Вместо това, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и амбициозният Нюкасъл са готови да се впуснат в битка за подписа на 25-годишния защитник.

Реал Мадрид, изглежда, е склонен да се раздели с английския бранител срещу сума от порядъка на 40 милиона евро – значително по-висока от 10,5-те милиона, които „белите“ платиха на „червените“ за правата му.

Причината за сравнително ниската цена е ограниченото игрово време на Трент – едва осем двубоя в Ла Лига и три участия в Шампионската лига, където се отчете само с една асистенция. Сериозните му контузии – разтежение на бедрения мускул и проблеми с подколянното сухожилие – го извадиха от строя за дълги периоди, което попречи на Александър-Арнолд да се наложи като основна фигура в състава на "белия балет".