Рома се прицелва в нападател на Манчестър Юнайтед

22 Декември, 2025 21:27 266 0

Преговорите за Зиркзее навлизат в решаваща фаза

Рома се прицелва в нападател на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рома е отправил конкретна оферта към Манчестър Юнайтед за привличането на нидерландския нападател Джошуа Зиркзее, съобщава авторитетното издание Corriere dello Sport. Според информацията, "вълците" са предложили 5 милиона евро за едногодишен наем, като в договора е заложена и опция за окончателно закупуване на играча срещу 30 милиона евро.

Въпреки това, английският клуб оценява правата на 24-годишния таран на около 50 милиона евро, което може да се окаже препъникамък в преговорите между двете страни.

Зиркзее, който се присъедини към "червените дяволи" през лятото на 2024 година, до момента е записал 11 мача във всички турнири през сезон 2025/26 и е реализирал едно попадение.

Пазарната стойност на нападателя, според данни на Transfermarkt, възлиза на 25 милиона евро – значително по-ниска от исканата от Манчестър Юнайтед сума. Въпреки това, Рома не крие амбициите си да подсили атаката си с класен реализатор и е готова да продължи преговорите, надявайки се на компромис от страна на английския клуб.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


