Отхвърлиха жалба на Барселона, Ханзи Флик пропуска Ел Класико

22 Октомври, 2025 18:59 286 0

Наставникът на "блаугранас" бе изгонен при победата с 2:1 над Жирона заради два жълти картона

Отхвърлиха жалба на Барселона, Ханзи Флик пропуска Ел Класико - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Барселона - Ханзи Флик, със сигурност ще пропусне Ел Класико тази неделя, след като жалбата на каталунците не бе уважена.

Наставникът на "блаугранас" бе изгонен при победата с 2:1 над Жирона заради два жълти картона. Първо той бе предупреден официално заради бурно несъгласие със съдийско решение, а неприличен жест му донесе червения картон.

Каталунците обжалваха наказанието на германския си треньор, но Дисциплинарната комисия на Кралската испанска футболна федерация (RFEF) отхвърли претенциите им.

„Искането за отмяна на двата жълти картона беше отхвърлено и следователно дисциплинарните последици от отстраняването на г-н Ханс-Дитер Флик, под формата на наказание от един мач, трябва да останат в сила“, се казва в изявление на комисията.

В Барселона обаче не се примиряват с наказанието и ще обжалват наказанието на Флик пред Апелативната комисия.

"Трябва да променя поведението си. Не се харесвам и не искам внуците да виждат дядо си така", призна Флик след мача с Жирона.


